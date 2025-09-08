«Εφετείο» ακύρωσε την «προφυλάκιση» των Ελληνοκυπρίων, αλλά παραμένουν υπό κράτηση

Το «εφετείο» ακύρωσε τη Δευτέρα την απόφαση για τρίμηνη προφυλάκιση των δυο εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα.

Η απόφαση είχε ληφθεί στα τέλη Ιουλίου. Ωστόσο, οι δύο Ελληνοκύπριοι δεν αφέθηκαν ελεύθεροι και παραμένουν υπό κράτηση, καθώς την Τετάρτη αναμένεται η παρουσίαση και των πέντε συλληφθέντων ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου».

Το τριμελές «εφετείο» έκανε σήμερα δεκτή, με πλειοψηφία δύο έναντι ενός, την «έφεση» που είχαν καταθέσει οι δυο Ε/κ κατά της απόφασης του «επαρχιακού δικαστηρίου» Τρικώμου στις 31 Ιουλίου. Η αρχική απόφαση προέβλεπε την «προφυλάκισή» τους για διάστημα που δεν θα ξεπερνούσε τους τρεις μήνες.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία του «εφετείου», αντί της «προφυλάκισης», θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί «περιοριστικοί όροι», όπως χρηματική «εγγύηση» 100.000 τουρκικών λιρών, «απαγόρευση» εξόδου από τα κατεχόμενα, παράδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και υποχρεωτική παρουσία σε «αστυνομικό σταθμό» μία φορά την εβδομάδα.

Ο «δικαστής» που μειοψήφησε, έκρινε ότι η απόφαση του πρωτόδικου «δικαστηρίου» ήταν ορθή, σημειώνοντας ωστόσο ότι το διάστημα της προφυλάκισης θα έπρεπε να είχε οριστεί στον ένα μήνα αντί για τρεις.

Παρά την ακύρωση της συγκεκριμένης «απόφασης», η κράτηση των δύο Ελληνοκυπρίων συνεχίζεται, καθώς η κράτησή τους βασίζεται και σε άλλα «διατάγματα» που έχουν εκδοθεί.

Σημειώνεται τη σημερινή ακρόαση παρακολούθησαν οι «βουλευτές» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ερκούτ Σαχαλί και Σαμί Όζουσλου. Προηγουμένως, τις «δίκες» είχαν παρακολουθήσει εκπρόσωποι των Τ/κ ακτιβιστών και των Κομμάτων Ενωμένης Κύπρου (ΚΕΚ) και Κόμμα Νέα Κύπρος (ΚΝΚ).

