Απόφαση μετά από... 17 χρόνια για αγωγή λιβέλλου: Το ψωμί δεν είχε περιττώματα ποντικών αλλά δικαιώθηκαν οι δημοσιογράφοι
Σύμφωνα με το δικαστήριο, το αληθές των ισχυρισμών κρίνεται υπό το πρίσμα των πληροφοριών που υπήρχαν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης και όχι αυτών που προκύπτουν αργότερα. Δικαίωση και για τον πρόεδρο του ΠΔΣ, Μιχάλη Βορκά, που κατήγγειλε τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων παρά τη μεταρρύθμιση.
