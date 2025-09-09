Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απόφαση μετά από... 17 χρόνια για αγωγή λιβέλλου: Το ψωμί δεν είχε περιττώματα ποντικών αλλά δικαιώθηκαν οι δημοσιογράφοι

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Σύμφωνα με το δικαστήριο, το αληθές των ισχυρισμών κρίνεται υπό το πρίσμα των πληροφοριών που υπήρχαν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης και όχι αυτών που προκύπτουν αργότερα. Δικαίωση και για τον πρόεδρο του ΠΔΣ, Μιχάλη Βορκά, που κατήγγειλε τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων παρά τη μεταρρύθμιση.

Οι χρόνοι εκδίκασης των υποθέσεων, αστικών και ποινικών, από τα κυπριακά δικαστήρια, που στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλήφθηκαν στην έκθεση του 2025 για το κράτος δικαίου στην Κύπρο, δημιουργούν μια πλασματικά βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη, κατήγγειλε την περασμένη Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς. Υποδεικνύοντας, παράλληλα, στους βουλευτές ότι υπάρχουν εκατοντάδες υποθέσεις που τελεσιδίκησαν μετά από 10 και πλέον χρόνια, με ορισμένες εξ αυτών να φτάνουν μέχρι 17 χρόνια. Οι επίμαχες δηλώσεις του κ. Βορκά έγιναν στις 3 του μήνα. Δύο μέρες...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΜΜΕΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited