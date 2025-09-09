Πυρκαγιές προκάλεσαν ζημιές σε δυο οικίες στη Λάρνακα

Ζημιές προκλήθηκαν από πυρκαγιές που ξέσπασαν τη Δευτέρα σε δυο οικίες στην επαρχία Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, γύρω στις 11.16 τη Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου λήφθηκε πληροφορία για πυρκαγιά σε κουζίνα διώροφης οικίας στην περιοχή Βεργίνας στη Λάρνακα, από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε ξύλινους πάγκους της κουζίνας και στο περιεχόμενό τους. Από τον καπνό και τη θερμότητα προκλήθηκαν επίσης ελαφριές ζημιές στη βαφή εσωτερικά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν έρευνα εντός της οικίας, χωρίς να ανευρεθεί οποιοδήποτε άτομο. Όπως διαπιστώθηκε αιτία της πυρκαγιάς ήταν αναμμένο κερί σε καντήλι, τοποθετημένο στους πάγκους της κουζίνας.

Εξάλλου γύρω στις 20:27, επίσης τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, λήφθηκε πληροφορία για πυρκαγιά σε ισόγειο οικία 6x8 μέτρα περίπου, στη Λάρνακα. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην οικία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα εξακριβωθούν από έρευνες που θα διενεργηθούν σήμερα από την Πυροσβεστική και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

