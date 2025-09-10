Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες - Πού αναμένονται μεμονωμένες βροχές

Η πρόγνωση μέχρι και το Σάββατο

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με απογευματινές νεφώσεις και πιθανές μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα στα ορεινά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα γενικά μέτριοι 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

