levantintel.net, περιφερειακός κόμβος επιχειρηματικής πληροφόρησης

Με ένα ξεκάθαρο γεωοικονομικό στίγμα, το levantintel.net έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό κενό ενημέρωσης για τη Λεβαντίνη και τη Μέση Ανατολή. Το νέο αγγλόφωνο επιχειρηματικό site φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος αξιόπιστης ανάλυσης για αγορές υψηλού ρίσκου, αλλά και υψηλών αποδόσεων, προσφέροντας σε επενδυτές και επιχειρηματίες πληροφόρηση που μειώνει την αβεβαιότητα και αναδεικνύει ευκαιρίες.

Η πρωτοβουλία του εκδότη του «Πολίτη», Κρις Παναγιώτου, δεν είναι απλώς μια ακόμη ψηφιακή έκδοση, αλλά μια στρατηγική τοποθέτηση της Κύπρου στον χάρτη της περιφερειακής επιχειρηματικής πληροφόρησης. Σε μια περίοδο που οι οικονομικές και εμπορικές ροές μετατοπίζονται δυναμικά προς τον Κόλπο, το Ισραήλ και τις αραβικές αγορές, η δημιουργία εξειδικευμένου περιεχομένου από τη Λευκωσία ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Το levantintel.net στοχεύει να εξελιχθεί σε εργαλείο οικονομικής διπλωματίας, με προστιθέμενη αξία τόσο για το επιχειρείν όσο και για τη διεθνή εικόνα της Κύπρου.