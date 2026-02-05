Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτήριο στο Κέντρο της Λεμεσού - Κατέρρευσε η οροφή [εικόνες/βίντεο]

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κτήριο εκτελούνταν εργασίες από εργάτες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι Αρχές, άρπαξε φωτιά στην οροφή.

Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυρκαγιά ξέσπασε σε οροφή κτηρίου πλησίον του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου, στο Κέντρο της Λεμεσού, επί της Οδού Θέμιδος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Αντρέα Κεττή, η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και κατέρρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου. Σημειώνει πως γίνεται υπερπροσπάθεια από τους πυροσβέστες για προστασία παρακείμενων υποστατικών και προληπτικής εκκένωσης των ενοίκων τους, ενώ έχει κληθεί και εκτός υπηρεσίας προσωπικό. 

 

