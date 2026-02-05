Στο 0,5% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο- Οι τομείς με αυξήσεις και μειώσεις τιμών

Στο 0,5% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, έναντι ετήσιας μείωσης 0,5% τον Δεκέμβριο.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025 σημειώθηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (8,2%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-6,5%) και στα Πετρελαιοειδή (-6,1%). Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (7,9%).

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,0%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (4,8%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (3,7%) και Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (3,2%).

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-12,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (3,5%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,53), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (0,52) και Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (0,22), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-0,44) και Μεταφορές (-0,36).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-0,80) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,62).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2026 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Εστίασης (0,49), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,45).