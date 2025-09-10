Πρόσωπο με πρόσωπο με τους Ε/κ ιδιοκτήτες ο Αϊκούτ

Ενώπιος – ενωπίω βρέθηκαν χθες στο Κακουργιοδικείο ο Τουρκοεβραίος Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ και ιδιοκτήτες τεμαχίων τα οποία εκμεταλλεύονται παράνομα οι σφετεριστές στα κατεχόμενα.

Ο Αϊκούτ κατηγορείται για την πιο σοβαρή υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Αντιμετωπίζει 242 κατηγορίες οι οποίες αφορούν δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία άλλων, παράνομη κατοχή και νομή γης άλλων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσίες εν σχέσει με τα προαναφερθέντα αδικήματα. Η αναφερόμενη ακίνητη ιδιοκτησία αφορά κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιουσίες, ευρισκόμενες σε κατεχόμενα χωριά της Αμμοχώστου (Γαστριά, Ακανθού, Τρίκωμο) και της Κερύνειας (Άγιο Αμβρόσιο), στις οποίες περιουσίες ανεγείρονται κατοικίες ή τουριστικές μονάδες (Caesar Blue Resort, Caesar Beach, Caesar Bay, Caesar Cliff Resort).

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε χθες με την κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας, ανάμεσα στους οποίους και τέσσερις ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα. Ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας που ο Αϊκούτ μέσα από το εδώλιο του κατηγορουμένου, είχε απέναντί του, ιδιοκτήτες ή κληρονόμους των περιουσιών στις οποίες έχουν ανεγερθεί παράνομα κατοικίες και τουριστικά συγκροτήματα για λογαριασμό του κατασκευαστικό ομίλου Afik.

«Αυτό εδώ είναι το κτήμα μου»

Η Μ.Κ. είναι η διαχειρίστρια της περιουσίας της μητέρας της στην κατεχόμενη Ακανθού. Όπως ανέφερε ενώπιον του Κακουργιοδικείου, το συγκεκριμένο τεμάχιο ανήκει στην ίδια και στις δύο της αδελφές και ουδέποτε πώλησαν το ακίνητο ή έδωσαν άδεια σε οποιονδήποτε για την αξιοποίησή του και ούτε αποτάθηκαν ή προτίθενται να αποταθούν στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων. «Αυτό εδώ είναι το κτήμα μου» απάντησε χαρακτηριστικά όταν κλήθηκε να δείξει σε χάρτη του Κτηματολογίου κατά πόσον αναγνωρίζει ποιο είναι το τεμάχιό της. Υποστήριξε ότι, ξαδέλφια της που επισκέφθηκαν την περιοχή πριν από περίπου έναν χρόνο, είδαν μπουλντόζα εντός του τεμαχίου τους.

Η ίδια μάρτυρας κατηγορίας αναφέρθηκε επίσης σε Ελληνοκύπριο δικηγόρο ο οποίος προσέγγισε την οικογένειά της δύο φορές, μια το 2021 και μια το 2023, διερευνώντας εάν υπάρχει ενδιαφέρον για να πωλήσουν την περιουσία τους στα κατεχόμενα. Χωρίς να κατονομάσει τον δικηγόρο, κατά τα λεγόμενά της, τους είπε ότι ενεργεί για εταιρεία ξένων συμφερόντων.

Στη συνέχεια κατέθεσε Σ.Γ., μάρτυρας κατηγορίας εκ μέρους των δύο εξαδέλφων του που είναι ιδιοκτήτες τεμαχίου στην Ακανθού, με την υπεράσπιση του Αϊκούτ να καταχωρίζει ένσταση καθώς επρόκειτο για εξ ακοής μαρτυρία. Η ένσταση απορρίφθηκε και ο μάρτυρας ολοκλήρωσε την κατάθεσή του. Κατά τη χθεσινή δικάσιμο κατέθεσαν ακόμη δύο ιδιοκτήτες ακινήτων στα κατεχόμενα όπου επιβεβαίωσαν ότι δεν πούλησαν τις περιουσίες και ότι δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για αξιοποίηση των περιουσιών τους από οποιονδήποτε.

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου αναμένεται να κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες, κληρονόμοι ή διαχειριστές των τεμαχίων που επηρεάστηκαν από τις παράνομες αναπτύξεις του ομίλου Afik στα κατεχόμενα. Η υπόθεση ορίστηκε για να συνεχιστεί η ακρόαση στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σκέψεις για παραδοχή

Εξελίξεις την ίδια ώρα σε άλλη υπόθεση σφετερισμού με κατηγορούμενο τον 40χρονο Ουκρανό Denys Pohodin προανήγγειλε η δικηγόρος του κατά τη χθεσινή προγραμματισμένη δικάσιμο.

Ζητώντας χρόνο για να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, η δικηγόρο τους ανέφερε ότι θα μελετηθεί το μαρτυρικό υλικό και φαίνεται ότι θα προβεί σε παραδοχή σε κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο Denys Pohodin αντιμετωπίζει συνολικά 36 κατηγορίες οι οποίες αφορούν στη διαφήμιση για πώληση οικιστικών μονάδων που ανεγέρθηκαν παράνομα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στην Αμμόχωστο και στην Κερύνεια, χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών. Ο Ουκρανός είναι υπό κράτηση από τον περασμένο Μάρτιο μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ο Denys Pohodin είναι ιδιοκτήτης ιστοσελίδας και εταιρείας που ασχολείται με αγοραπωλησίες ακινήτων στα κατεχόμενα. Πρόκειται για την εταιρεία GP Cyprus η οποία διαφημίζει και πωλεί ακίνητα σε διάφορες περιοχές στα κατεχόμενα, όπου έχουν ανεγερθεί από εργοληπτικές εταιρείες μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα με διαμερίσματα και επαύλεις.