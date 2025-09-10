Φόνος Τσιντάν: Ποινές φυλάκισης στους δεσμοφύλακες

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας έκρινε ένοχους (για διαφορετικές κατηγορίες) σήμερα τα πέντε πρόσωπα που ήταν στο κατηγορητήριο για την υπόθεση δολοφονίας του τουρκοκύπριου Τανσού Τσιντάν που διαπράχθηκε στις Κεντρικές Φυλακές στις 27 Οκτωβρίου 2022.

Οι δύο δεσμοφύλακες Γεώργιος Κυριακίδης και Σάββας Χρίστου κρίθηκαν ένοχοι σε τρεις κατηγορίες, της ανθρωποκτονίας κατά παράβαση του άρθρου 205 του ποινικού κώδικα, της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης και της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος. Και στους δύο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Σημειώνεται ότι μια εκ των τριών Δικαστών συμφώνησε με το ύψος της ποινής και υποστήριξε ότι θα μπορούσε η επιβληθείσα ποινή να είναι με αναστολή.

Ο λοχίας των Κεντρικών Φυλακών Στέλιος Γεωργίου κρίθηκε ένοχος στις κατηγορίες της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης και της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος. Το Κακουργιοδικείο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή για περίοδο τριών ετών.

Για την ίδια υπόθεση το Δικαστήριο επέβαλε στον δράστη του φόνου, Veyzi Badur, ποινή διά βίου φυλάκισης.