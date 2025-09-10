Πώς θα λειτουργήσουν αύριο οι υπηρεσίες λόγω απεργίας, κανονικά οι τράπεζες

Παραλύει αύριο για τρεις ώρες η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα από την τρίωρη στάση εργασίας των συντεχνιών για την ΑΤΑ μεταξύ 11πμ και 2μμ και ήδη γίνονται προγραμματισμοί σε βασικές υποδομές του κράτους όπως είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα αεροδρόμια. Οι τράπεζες δεν συμμετέχουν στην απεργία, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΤΥΚ.

Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοίνωσε ότι οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των παιδιών τους από τη σχολική τους μονάδα στις 11:00 π.μ.

Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια επιστροφής. Ως εκ τούτου, οι γονείς/κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/ριών, καλούνται όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή των παιδιών τους κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο.

Όσον αφορά στους/στις μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος, σημειώνεται ότι μετά το πέρας της παναπεργίας όλοι οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος θα πρέπει να τα μεταφέρουν οι ίδιοι στις 14:00 στο σχολείο και να τα παραλάβουν με τη λήξη των μαθημάτων.

Η σίτιση των μαθητών/ριών του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου/Σχολείου Ειδικού Ενδιαφέροντος δεν θα προσφερθεί.

Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμους του 2019 έως 2025 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της απεργίας, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού).

Νοσοκομεία

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η φροντίδα στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), στις κλινικές για εσωτερικούς ασθενείς, καθώς και σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο κ. Χαριλάου σημείωσε στο politis.com.cy, ότι το κοινό δεν θα μείνει χωρίς περίθαλψη για επείγουσες ανάγκες, ωστόσο αρκετές προγραμματισμένες επεμβάσεις θα αναβληθούν.

Αεροδρόμια

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Hermes Airports στο ΚΥΠΕ, πέραν των 50 πτήσεων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου αναμένεται να επηρεαστούν από την τρίωρη παναπεργία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ενώ ξεπερνούν τις 15 χιλιάδες οι επηρεαζόμενοι επιβάτες.

Αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη από τις αεροπορικές εταιρείες ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων που επηρεάζονται και στη συνέχεια οι αερογραμμές θα ενημερώσουν σχετικά τους επιβάτες.

Οι επιβάτες «προτρέπονται να επικοινωνήσουν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία, τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης της πτήσης τους».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Hermes Airports «μόλις ολοκληρωθεί ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων, θα αναρτηθεί σχετική ενημέρωση και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Hermes (www.hermesairports.com), την οποία το κοινό καλείται να επισκέπτεται ώστε να πληροφορηθεί σχετικά».

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει και η αστυνομία αύριο για να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν από την προγραμματισμένη παναπεργία και κινητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες.

Ανάλογα με τις συνθήκες, η Τροχαία θα ρυθμίζει το οδικό δίκτυο.