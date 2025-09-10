Κυβέρνηση VS Γεν. Εισαγγελέας: Διαφωνεί με διαχωρισμό εξουσιών ο Σαββίδης - Τι προειδοποίησε ενώπιον Βουλής

Με τη διαφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης, και συγκεκριμένα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης από τη μια, και της Νομικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα του Γενικού Εισαγγελέα από την άλλη, για το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας, ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, η συζήτηση για τον διαχωρισμό του υφιστάμενου διττού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα, με τη δημιουργία Γενικού Δημόσιου Κατήγορου.

Η μεταρρύθμιση επιδιώκεται μέσα από συνολικά 38 νομοσχέδια που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 2 Ιουλίου, 2025.

Αρχικά, κατά τη σημερινή συνεδρία, το λόγο πήρε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, αναλύοντας τις πρόνοιες της μεταρρύθμισης.

Όπως είπε ο κ. Χαρτσιώτης, η αναγκαιότητα προώθησης της εν λόγω νομοθεσίας αποτελεί απόρροια συστάσεων από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη σε μια εις βάθος μελέτη, ενώ μελετήθηκαν και τα νομικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Μάλτας, ακόμα και της Αυστραλίας και του Καναδά.

Μετά τη μελέτη του θέματος, είπε ο κ. Χαρτσιώτης, ο ίδιος πραγματοποίησε συναντήσεις με τους αρμόδιους ανεξάρτητους αξιωματούχους του κράτους, με εμπλεκόμενους φορείς και με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Ο Υπουργός είπε ότι παρέστη επίσης στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που συνέστησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τη φιλοσοφία και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, και σημείωσε πως με μεγάλη ικανοποίηση, όταν παρέλαβε τα νομοτεχνικά ελεγμένα νομοσχέδια, συνοδευόμενα από τη σύνοψη απόψεων των εμπειρογνωμόνων, διαπίστωσε ότι τρεις καθηγητές πανεπιστημίου και κορυφαίοι συνταματολόγοι, οι Ευάγγελος Βενιζέλος, Πόλυς Πολυβίου και Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προσκρούουν στο Σύνταγμα.

Είπε πως οι επιφυλάξεις στη γνωμάτευση των πρώην δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου φαίνεται να αφορούν στο κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επίκλησης του Δικαίου της Ανάγκης για την εφαρμογή και αιτιολόγηση της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Ο κ. Χαρτσιώτης επεσήμανε, στη συνέχεια, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, τόσο γραπτώς, όσο και προφορικώς, ανέφερε ότι διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Λέγοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ του νομικού συμβούλου του κράτους με την εκτελεστική εξουσία, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε πως η Κυβέρνηση, παρά τις όποιες επιφυλάξεις του Γενικού Εισαγγελέα, προχωρεί με την υλοποίηση του αμετάθετου στόχου της για εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας.

Αναφερόμενος στην ουσία της μεταρρύθμισης, ο Υπουργός είπε πως ετοιμάστηκαν συνολικά 38 νομοσχέδια και ουσιαστικά, το βασικότερο που επιδιώκεται με αυτά, είναι ο διαχωρισμός του υφιστάμενου διττού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με την απονομή των ποινικής φύσεως αρμοδιοτήτων του στον Γενικό Δημόσιο Κατήγορο. Αντίστοιχα, πρόσθεσε, τον διαχωρισμό του θεσμικού ρόλου, ακολουθεί ο διοικητικός διαχωρισμός της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, με τη δημιουργία της ανεξάρτητης Υπηρεσίας του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου.

Πέραν, όμως, του διαχωρισμού, τα νομοσχέδια προνοούν και άλλα, πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είναι ο καθορισμός θητείας στο αξίωμα των ανεξάρτητων αξιωματούχων, αλλά και η ανεξαρτητοποίηση της κάθε Υπηρεσίας, τόσο της Νομικής, όσο και της υπό δημιουργία Υπηρεσίας του Γραφείου του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου, επεσήμανε.

Σημείωσε πως από τα 38 νομοσχέδια, τα βασικότερα είναι 3, ενώ τα υπόλοιπα 35 νομοσχέδια περιλαμβάνουν πρόνοιες ως απόρροια ή/ και ως αναγκαία συμπλήρωση της προτεινόμενης μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, είπε ο κ. Χαρτσιώτης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του διωκτικού ρόλου, που σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Νομικής Υπηρεσίας (ΝΥ) και της ικανότητας των λειτουργών της και των δημόσιων κατηγόρων να εκτελούν τα καθήκοντα τους με περισσότερη αυτονομία, υπό την καθοδήγηση των διασφαλίσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το κράτος δικαίου.

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής μιας ευρύτερης εκσυγχρονιστικής ατζέντας της Κυβέρνησης, η οποία στοχεύει στην εμπέδωση των αρχών της ‘χρηστής διακυβέρνησης’ εντός των δομών και δράσεων της Πολιτείας, στην ανανέωση και περαιτέρω βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας και δράσεων της Πολιτείας, στην ανανέωση και περαιτέρω βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας σημαντικών θεσμών του κράτους στη βάση των σύγχρονων αναγκών και καλών πρακτικών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και λογοδοσίας, και κατ’ επέκταση στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς», είπε ο Υπουργός.

Επεσήμανε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και ειδικότερα στην προτεραιότητα «ανασύνταξης του κράτους», αλλά και στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού διακυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται απαραίτητο να προωθηθεί η υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό του διπλού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα (ΓΕ) και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα (ΒΓΕ). Ο ΓΕ παραμένει ως ο νομικός σύμβουλος του κράτους και προϊστάμενος της ΝΥ με τον ΒΓΕ να έπεται αυτού.

Ταυτόχρονα, καθορίζεται οκταετής θητεία στο αξίωμα του ΓΕ και του ΒΓΕ, χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού, εκτός στην περίπτωση συμπλήρωσης της ηλικίας των 68 ετών πριν τη λήξη της οκταετούς θητείας, οπότε η αφυπηρέτηση επέρχεται όταν συμπληρωθεί το 68ο έτος.

Προβλέπεται, ακόμη, η δημιουργία νέου θεσμού, του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου (ΓΔΚ) και του Βοηθού Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου (ΒΓΔΚ), όπου απονέμονται οι υφιστάμενες εξουσίες του ΓΕ που απορρέουν από τον διωκτικό του ρόλο. Οι πρόνοιες για τα προσόντα, τη θητεία, την παύση, την καταβολή μισθοδοσίας θα είναι αντίστοιχες με αυτές του ΓΕ και του ΒΓΕ. Η θητεία τους θα είναι οκταετής, χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού, εκτός στην περίπτωση συμπλήρωσης της ηλικίας των 68 ετών πριν τη λήξη της οκταετούς θητείας, οπότε η αφυπηρέτηση επέρχεται όταν συμπληρωθεί το 68ο έτος.

Προβλέπεται, ακόμη, η άσκηση εξουσιών του ΓΔΚ βάσει καθορισμένων κριτηρίων που εκδίδει ο ίδιος και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι τα νομοσχέδια προβλέπουν πως ο διορισμός όλων των πιο πάνω αξιωματούχων παραμένει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Επιπλέον στα νομοσχέδια προνοείται η ετοιμασία και υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕ και του ΓΔΚ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και των δύο υπηρεσιών.

Τα νομοσχέδια καθορίζουν και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ίδρυση, δομή, στελέχωση και λειτουργία της ανεξάρτητης υπηρεσίας του ΓΔΚ, μέσω ειδικού νομοσχεδίου. Στην υπηρεσία του θα υπαχθούν τόσο οι υφιστάμενοι δημόσιοι κατήγοροι, όσο και οι λειτουργοί της ΜΟΚΑΣ, που σήμερα υπάγονται στη ΝΥ. Για τον σκοπό αυτό, σημειώνεται ότι προνοείται η δημιουργία μεταβατικής επιτροπής διορισμών για τη διαδικασία στελέχωσης της υπηρεσίας του ΓΔΚ και η μεταφορά νομικών λειτουργών της ΝΥ στην υπηρεσία του ΓΔΚ, για σκοπούς στελέχωσης της τελευταίας.

Ακόμα, καθιδρύεται Εισαγγελικό Συμβούλιο, τόσο στη ΝΥ όσο και στην Υπηρεσία του ΓΔΚ, με αρμοδιότητα για τους διορισμούς, τις προαγωγές, τις μεταθέσεις, τις τοποθετήσεις, τις αποσπάσεις, τις απολύσεις και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας των λειτουργών κάθε υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος εξέφρασε τις ενστάσεις του για τα προτεινόμενα νομοσχέδια και τη μεταρρύθμιση.

Ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε στις γνωματεύσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που αποτελείτο από τους Ευάγγελο Βενιζέλο, Πολύβιο Πολυβίου, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, Έλενα Παπαγεωργίου και Γιάννα Χατζηχάννα, καθώς και τις γνωματεύσεις δύο πρώην δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Δημήτριου Χατζηχαμπή και του Παναγιώτη Καλλή.

Όπως σημείωσε, οι γνωματεύσεις των πιο πάνω δεν ήταν ομόφωνες, καθώς τρία μέλη της Επιτροπής (Βενιζέλος, Πολυβίου, Αιμιλιανίδης) θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι συνταγματικές, δύο μέλη (Παπαγεωργίου, Χατζηχάννα) διατηρούν επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα των μεταρρυθμίσεων, ενώ και οι δύο πρώην δικαστές θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι αντισυνταγματικές στο σύνολό τους.

Ο κ. Σαββίδης είπε πως η Κυβέρνηση προχώρησε στην ετοιμασία των αρχικών νομοσχεδίων χωρίς να εμπλακεί σε εις βάθος και ουσιαστικό διάλογο με τη Νομική Υπηρεσία πριν τη σύνταξη των αρχικών νομοσχεδίων ως προς το σκόπιμο αλλά και τον καλύτερο τρόπο υλοποίησης της μεταρρύθμισης και χωρίς να έχει άμεση γνώση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών που η Νομική Υπηρεσία εφαρμόζει. Σημείωσε, επίσης, πως η Νομική Υπηρεσία δεν είχε λόγο στη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης και, ενώ είχε εκτενείς και εμπεριστατωμένες θέσεις και απόψεις, δεν κλήθηκε να τις καταθέσει πριν τη νομοπαρασκευαστική εργασία.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι ο στόχος που επιδιώκεται με τον διαχωρισμό των εξουσιών του θεσμού θα μπορούσε να επιτευχθεί με εσωτερικό διακανονισμό, με ανάθεση αρμοδιοτήτων πχ Υπεύθυνου Ποινικού Τομέα και Υπεύθυνου Νομικών Συμβουλών, χωρίς δραστική συνταγματική επέμβαση.

Σημείωσε πως διατηρεί σοβαρότατες αμφιβολίες και επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα των εν λόγω μεταρρυθμίσεων που προτείνονται από την Εκτελεστική Εξουσία, κάνοντας επίκληση, μεταξύ άλλων, και του Δικαίου της Ανάγκης.

«Ως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σήμερα και προασπιστής της νομιμότητας, του Κράτους Δικαίου και του Δημοσίου Συμφέροντος, θεωρώ καθήκον μου, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, να επισημάνω τους συνταγματικούς ορατούς κινδύνους που δυνατόν να προκύψουν σε περίπτωση που ψηφιστούν τα προτεινόμενα νομοσχέδια με τεράστιες, ανυπέρβλητες, θα έλεγα, αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση επιτυχούς αμφισβήτησης της συνταγματικότητάς τους και ανοίγματος του δρόμου για τροποποίηση/μεταβολή της βασικής δομής του Συντάγματος του 1960», είπε.

Πρόσθεσε πως σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον της πιο σοβαρής συνταγματικής τροποποίησης από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Εχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι τόσο ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και τα πλείστα πολιτικά κόμματα αλλά και η διαμορφωθείσα από διάφορους παράγοντες κοινή γνώμη, έχουν αποφασίσει ότι ενδείκνυνται οι συνταγματικές τροποποιήσεις που επιχειρούνται από το σύνολο των υπό συζήτηση νομοσχεδίων. Πλην όμως, το ιδιάζον Κυπριακό Σύνταγμα, η δικοινοτικότητα του και η τεράστια σημασία του να μην οδηγηθούμε σε πολιτικές περιπέτειες, ιδίως στην ευαίσθητη φάση που βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό, επιβάλλει κατά την ταπεινή μου γνώμη, ιδιαίτερη φειδώ και προσοχή», είπε.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, και ερωτηθείς ποια προβλήματα θα δημιουργηθούν σε περίπτωση που εγκριθούν ως έχουν τα νομοσχέδια, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε πως ο κίνδυνος είναι να αμφισβητηθεί η συνταγματικότητα του νόμου στο δικαστήριο και να κριθεί αντισυνταγματικός.

Όπως εξήγησε, αυτό μπορεί να γίνει όταν ένας κατηγορούμενος, ο οποίος θα κατηγορηθεί από τον δημόσιο κατήγορο, εγείρει θέμα για το κατά πόσον μπορεί ο δημόσιος κατήγορος να προχωρήσει στην ποινική διαδικασία εναντίον του. Τότε, εξήγησε ο κ. Σαββίδης, αναπόφευκτα το θέμα θα καταλήξει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για να αποφασίσει τη συνταγματικότητα των νόμων και αν κριθούν αντισυνταγματικοί τότε θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, αφού θα έχει ήδη προχωρήσει η σύσταση των δύο διαφορετικών τμημάτων, θα έχουν ενοικιαστεί κτίρια και θα έχουν γίνει προσλήψεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, είπε σε δηλώσεις του πως ο ΔΗΣΥ, ως θέση αρχής, στηρίζει τη συγκεκριμένη πορεία για διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα, σημειώνοντας πως σήμερα ακούστηκαν και οι θέσεις του Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος εγείρει θέματα δικοινοτικότητας, σύγκρουσης με την υπόθεση Ιμπραχίμ, η οποία διασφαλίζει την ύπαρξη και τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε πως το κυρίαρχο θέμα από τον δημόσιο διάλογο που προηγήθηκε αλλά και από τη σημερινή συζήτηση είναι ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται στις αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα και ειδικότερα στις αναστολές ποινικών διώξεων.

Πρόσθεσε πως για τον λόγο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοσχέδιο για το ανέλεγκτο, η Επιτροπή ζήτησε από τον Υπουργό να το καταθέσει σύντομα. Συνεπώς, είπε ο κ. Τορναρίτης, αποφάσισε πως θα ορίσει την επόμενη συνεδρία για συζήτηση της μεταρρύθμισης της Νομικής Υπηρεσίας, όταν η Επιτροπή θα έχει ενώπιον της και αυτό το νομοσχέδιο «ώστε να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το θέμα».

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε πως στόχος της Βουλής είναι να ψηφίσει τα συγκεκριμένα νομοσχέδια πριν τη λήξη της θητείας της, δηλαδή πριν τις εκλογές. «Όμως θέλουμε να γνωρίζουμε ότι αυτό που ψηφίζουμε είναι σωστό, υπηρετεί τη διαφάνεια, υπηρετεί την λογοδοσία και πάνω από όλα υπηρετεί και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Τόνισε πως όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την δικοινοτικότητα, ενόψει και των όποιων εξελίξεων στο Κυπριακό και της κινητικότητας που υπάρχει σήμερα, «πρέπει όλοι να λειτουργούμε υπεύθυνα και να είμαστε ευαίσθητοι».

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, αφού εξέφρασε τη διαχρονική θέση του κόμματος του για διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα ανάμεσα στον Νομικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης και στον Δημόσιο Κατήγορο, σημείωσε πως αυτό που βίωσαν σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της βουλής είναι πρωτοφανές.

«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης να καταθέτει 38 νομοσχέδια από πλευράς της Κυβέρνησης και ο νομικός σύμβουλος της Κυβέρνησης του οποίου τα νομοσχέδια φέρουν την υπογραφή να τοποθετείται κατά τρόπο κατηγορηματικό ότι τα νομοσχέδια εμπεριέχουν σοβαρές αντισυνταγματικότητες και πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του κράτους», είπε.

Πρόσθεσε πως, με άλλα λόγια, καλείται η Βουλή να ασκήσει ρόλο επιδιαιτητή σε ένα κορυφαίο πολιτειακό θεσμικό αλλά και πολιτικό ζήτημα, και υπέδειξε ότι το χρονικό σημείο για συζήτηση θεσμών που άπτονται του πυρήνα του δικοινοτισμού του κράτους, μερικές μόνο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μερικές μόνο εβδομάδες πριν την ενδεχόμενη επανέναρξη μιας προσπάθειας σε ότι αφορά στο Κυπριακό, είναι κακό και λανθασμένο.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, σε δηλώσεις της, μίλησε αρχικά για την απώλεια της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στη δικαιοσύνη. «Για εμάς, η διαδικασία και οι μηχανισμοί του ανέλεγκτου των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την αναβάθμιση και τη διόρθωση των κακών εχόντων στον τομέα αυτό», είπε και πρόσθεσε πως ο διαχωρισμός των εξουσιών μπορεί να είναι θεμιτός, αλλά αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου το πρόβλημα απλώς θα υπάρχει σε δύο επίπεδα, του Γενικού Ελεγκτή και του Δημόσιου Κατήγορου.

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε πως αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία ή εισήγηση για τη διαδικασία του ανέλεγκτου, τότε το ΔΗΚΟ θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία, καθώς «εδώ είναι το καίριο σημείο, εδώ είναι η πηγή όλων των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στον τομέα της Δικαιοσύνης» αλλά είναι και ο πυρήνας των καταδικαστικών αποφάσεων από το ΕΔΑΔ.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, σε δηλώσεις της εξέφρασε την ανησυχία της για τη διχογνωμία που υπάρχει ανάμεσα σε Κυβέρνηση και Γενικό Εισαγγελέα. «Εμείς ως VOLT, και στις θέσεις μας και στο πρόγραμμά μας έχουμε ήδη ειλημμένη θέση για το θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών του Νομικού Συμβούλου και του Δημόσιου Κατήγορου γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επέλθει η πίστη των πολιτών στο θέμα που ονομάζουμε κράτος δικαίου», είπε.

Η κ. Ατταλίδου ανέφερε πως η υπόθεση άπτεται τριών παραμέτρων, το θέμα του ανέλεγκτου των αποφάσεων, το θέμα της διαφάνειας και το θέμα της λογοδοσίας γιατί είναι αυτά που κτίζουν την πίστη των πολιτών προς το κράτος τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ