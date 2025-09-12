Έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Τάκης Τσαγγάρης

Απεβίωσε ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Τάκης Τσαγγάρης, ο οποίος συμμετείχε στον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου και υπηρέτησε ως αξιωματικός στον πρώτο κυπριακό στρατό, καθώς και στο Εφεδρικό Σώμα.

Παράδειγμα αγωνιστή και πατριώτη χαρακτηρίζει τον εκλιπόντα αγωνιστή της ΕΟΚΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρει, σε γραπτή δήλωση, ότι "με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα τον θάνατο του φίλου Τάκη Τσαγγάρη, αγωνιστή της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό, αξιωματικού του πρώτου κυπριακού στρατού και μέλος του Εφεδρικού Σώματος".

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει, επίσης, ότι ο Τάκης Τσαγγάρης "επέδειξε απαράμιλλο θάρρος και ανδρεία, τόσο κατά τη διάρκεια του ένοπλου αγώνα για την αποτίναξη του αποικιοκρατικού ζυγού, όσο και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, δίνοντας μάχη για τη διατήρηση της συνταγματικής νομιμότητας και της δημοκρατίας κατά τη μαύρη μέρα του πραξικοπήματος".

Προσθέτει ότι ο εκλιπών ήρωας της ΕΟΚΑ, "με αυτοθυσία έδωσε τη μάχη στο Προεδρικό Μέγαρο και διέσωσε τον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εθνάρχη Μακάριο Γ"΄.

Επίσης, συνεχίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, "ο Τάκης Τσαγγάρης ήταν ένας ανιδιοτελής και αγνός πατριώτης που η προσφορά του στον τόπο αποτελεί φωτεινό παράδειγμα".

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους της Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά προς τους οικείους του εκλιπόντος".

