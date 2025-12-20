Τούρκος ΥΠΑΜ: Δεν αποτελεί απειλή για την Άγκυρα η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

H συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ – Κυπριακής Δημοκρατίας «δεν συνιστά απειλή» για την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, υποστηρίζοντας ότι και η Άγκυρα υπογράφει αμυντικές συμφωνίες «χωρίς να στρέφονται κατά τρίτων». Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα κάνει τις «απαραίτητες ενέργειες» σε περίπτωση που εγκατασταθεί σύστημα αεράμυνας από το Ισραήλ στα νησιά του Αιγαίου.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, στην Άγκυρα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε σε ερώτηση για τις πιθανές απειλές που θα μπορούσε να δημιουργήσει η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα, το Ισραήλ και η ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου έρχονται κοντά και υπογράφουν συμφωνίες δεν μπορεί να αποτελέσει απειλή για εμάς. Και εμείς υπογράφουμε συμφωνίες με πολλές χώρες, αλλά δεν τις κάνουμε εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας. Κυκλοφορούν επίσης πληροφορίες ότι σκοπεύουν να τοποθετήσουν στα νησιά που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς συστήματα αεράμυνας που θα προμηθευτούν από το Ισραήλ. Πρόκειται, όπως λέει και το όνομά τους, για “νησιά μη στρατιωτικού καθεστώτος”, δηλαδή νησιά που νομικά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται. Για το ζήτημα αυτό κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Να μην ενθουσιάζονται υπερβολικά», είπε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Γκιουλέρ άσκησε κριτική στην ελληνική αμυντική πολιτική, επικαλούμενος προβλήματα στελέχωσης και αντιδράσεις προσωπικού.

«Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ένα σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Λένε μάλιστα “ας στρατολογήσουμε πλέον και γυναίκες”. Στις ελληνικές χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις σχεδόν κανείς δεν υποβάλλει αίτηση. Δηλαδή η στελέχωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα γι’ αυτούς. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι υπαξιωματικοί της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας διαμαρτυρήθηκαν κατά της διοίκησης παίρνοντας αναρρωτικές άδειες και μη πηγαίνοντας στην υπηρεσία. Πρώτα απ’ όλα θα έπρεπε να επικεντρωθούν σε αυτά τα προβλήματα», ανέφερε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Δήλωσε ακόμη ότι η Τουρκία διεξάγει τις δραστηριότητές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα και ότι συνεχίζουν να διατηρούν μια εποικοδομητική και υπεύθυνη στάση βασισμένη, όπως είπε, στο διεθνές δίκαιο.

Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι οι ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων με την Ελλάδα μέσω διαλόγου και διπλωματίας και για τη μετατροπή του Αιγαίου σε χώρο ειρήνης και συνεργασίας συνεχίζονται εδώ και πολύ καιρό.

«Η τρέχουσα κατάσταση καταδεικνύει ότι οι εντάσεις στο Αιγαίο μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω αμοιβαίας κατανόησης και διαλόγου. Ωστόσο, λαμβάνονται επίσης τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα κατά των μονομερών πρωτοβουλιών που κατά καιρούς αναλαμβάνει η Ελλάδα στην περιοχή και όλα τα μέτρα εφαρμόζονται χωρίς συμβιβασμούς, βάσει του διεθνούς δικαίου και της αρχής της αμοιβαιότητας. Κατά καιρούς, συναντάμε ενέργειες και δηλώσεις που στοχεύουν στη διατάραξη των εποικοδομητικών προσπαθειών που αναλαμβάνουν οι ηγέτες και των δύο χωρών. Όσοι επιδιώκουν να χτίσουν την πολιτική τους καριέρα σπέρνοντας διχόνοια μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού πρέπει να ξεπεράσουν την παράνοια των απειλών και να σταματήσουν τις προσπάθειές τους να υπονομεύσουν τη διαδικασία», υποστήριξε.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για τις ίδιες, αλλά ότι έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να στραφεί προς την Τουρκία.

«Τονίζουμε με αποφασιστικότητα σε κάθε ευκαιρία ότι καμία προσπάθεια αποκλεισμού της χώρας μας ή παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν θα ευοδωθεί και, από αυτή την άποψη, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τδβκ με την ίδια ευαισθησία» είπε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. «Δηλώνουμε σαφώς και κατηγορηματικά σε όλους τους ομολόγους μας σε διεθνείς πλατφόρμες ότι ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη λύση στο νησί είναι η αναγνώριση του ισότιμου, κυρίαρχου και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων σε μια λύση δύο κρατών», συνέχισε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι οι στρατιωτικές και πολιτικές συνεργασίες και οι εξοπλιστικές δραστηριότητες που προσπαθεί να αναπτύξει η ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου με παράγοντες εντός ή εκτός της περιοχής δεν εξυπηρετούν το ειρηνικό περιβάλλον στο νησί, αλλά μάλλον κλιμακώνουν τις εντάσεις. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να λάβει όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού παραμένει ακλόνητη, όπως ήταν μέχρι τώρα».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «η Ευρώπη, συνειδητοποιώντας τις αδυναμίες της σε αυτόν τον τομέα, προσπαθεί να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας (SAFE)».

«Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να συνεργαστούν μαζί μας. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες, κυρίως η Ελλάδα, που προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία από αυτόν τον σχηματισμό, δίνοντας προτεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα έναντι της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο αν η Τουρκία θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE ή όχι. Θα είναι η σειρά μας να μιλήσουμε σε μια κρίσιμη στιγμή που μας χρειάζονται περισσότερο», ανέφερε.

«Ελλάδα και Ισραήλ ασκούν πιέσεις για F-16 και F-35»

Ο Τουρκος Υπουργός δήλωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει προσπάθειες για την άρση των κυρώσεων CAATSA στη Γερουσία και ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα σχετικά με την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16. «Φυσικά, η προτεραιότητά μας θα είναι τα F-35. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα ασκούν πιέσεις για να αποτρέψουν την παράδοσή τους σε εμάς. Συνεχίζουμε επίσης τις δικές μας προσπάθειες για την άρση των κυρώσεων CAATSA. Έχουμε ξεχωριστές ομάδες εργασίας για αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα θα μοιραστούμε τις πληροφορίες μαζί σας όταν το θέμα φτάσει σε στάδιο επίλυσης. Η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα επιλύσουν αυτά τα ζητήματα».

