Νέα απάτη με ψεύτικα πρόστιμα τροχαίας – Προειδοποιεί η αστυνομία

Η αστυνομία προειδοποιεί για μηνύματα εξαπάτησης που καλούν πολίτες να πληρώσουν ανύπαρκτα τροχαία πρόστιμα μέσω ύποπτων συνδέσμων.

Η αστυνομία συνεχίζει να δέχεται καταγγελίες για απατηλά μηνύματα που αποστέλλονται σε πολίτες μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή κινητών τηλεφώνων, τα οποία καλούν τον παραλήπτη να ακολουθήσει συγκεκριμένο σύνδεσμο για την πληρωμή δήθεν εξώδικων προστίμων τροχαίων παραβάσεων.

Στόχος των δραστών είναι η εξαπάτηση των πολιτών και η απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων. Όπως υπογραμμίζει η αστυνομία, δεν επικοινωνεί με το κοινό με τέτοιους τρόπους.

Οι πολίτες καλούνται:

  • Να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους
  • Να μην δίνουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία
  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιου είδους μηνύματα

Η ορθή διαδικασία ελέγχου και πληρωμής εξωδίκων προστίμων από το σύστημα φωτοεπισήμανσης γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.CyCameraSystem.com.cy
. Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρήσουν τον αριθμό εγγραφής του οχήματός τους και είτε τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό μητρώου αλλοδαπού (ARC), ή τον αριθμό της εταιρείας/επιχείρησης.

Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να διαπιστώσουν αν εκκρεμούν εξώδικα, πόσα είναι και τους σχετικούς αύξοντες αριθμούς.

Όσοι επιθυμούν την άμεση πληρωμή του προστίμου, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy) και να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία, μέσω και της ιστοσελίδας https://www.jccsmart.com/.

Δείγματα παραπλανητικών μηνυμάτων:

