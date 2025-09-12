Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πάνω από 100 «κοινοτάρχες» στα κατεχόμενα λένε ότι δεν θα πάνε σε συνάντηση με Ερντογάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υποστηρίζουν ότι η επίσκεψη οργανώθηκε «μέσα σε 2 ημέρες», την ώρα που αιτήματά τους προς την τουρκική «πρεσβεία» και την «προεδρία» για τοπικά προβλήματα δεν τυγχάνουν χειρισμού επί ενάμιση χρόνο.

Περισσότεροι από εκατό Τουρκοκύπριοι «κοινοτάρχες» στα κατεχόμενα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε οργανωμένη επίσκεψη στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τη διαδικτυακή ιστοσελίδα «Özgür Gazete».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «κοινοτάρχες» που διαφωνούν, λένε ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση του Ερσίν Τατάρ ενόψει των επερχόμενων «προεδρικών εκλογών» και δηλώνουν ότι δεν θα γίνουν «πιόνια σε αυτά τα παιχνίδια».

Υποστηρίζουν ότι η επίσκεψη οργανώθηκε «μέσα σε 2 ημέρες», την ώρα που αιτήματά τους προς την τουρκική «πρεσβεία» και την «προεδρία» για τοπικά προβλήματα δεν τυγχάνουν χειρισμού επί ενάμιση χρόνο. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα κλονίσουμε το κύρος μας, δεν θα πάμε στην Άγκυρα», λένε ότι ο μοναδικός σκοπός της επίσκεψης, ένα μήνα πριν τις εκλογές, είναι η επανεκλογή του κ. Τατάρ.

Οι ίδιοι αναφέρουν, επίσης, ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης θα τους δοθούν φορητοί υπολογιστές, οι οποίοι όμως ήταν ήδη προγραμματισμένο να παραχωρηθούν από το «υπουργείο εξωτερικών». Ωστόσο, τώρα θα παρουσιαστούν ως «δώρο του Ερντογάν» για πολιτικούς σκοπούς. Οι διαφωνούντες ζητούν να μην εξισώνονται με όσους αποδέχθηκαν την πρόσκληση και συμμετέχουν σε αυτή την, όπως τη χαρακτηρίζουν, πολιτικά υποκινούμενη οργάνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΕΡΝΤΟΓΑΝΤΟΥΡΚΙΑΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited