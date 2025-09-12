Πάνω από 100 «κοινοτάρχες» στα κατεχόμενα λένε ότι δεν θα πάνε σε συνάντηση με Ερντογάν

Περισσότεροι από εκατό Τουρκοκύπριοι «κοινοτάρχες» στα κατεχόμενα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε οργανωμένη επίσκεψη στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τη διαδικτυακή ιστοσελίδα «Özgür Gazete».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «κοινοτάρχες» που διαφωνούν, λένε ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση του Ερσίν Τατάρ ενόψει των επερχόμενων «προεδρικών εκλογών» και δηλώνουν ότι δεν θα γίνουν «πιόνια σε αυτά τα παιχνίδια».

Υποστηρίζουν ότι η επίσκεψη οργανώθηκε «μέσα σε 2 ημέρες», την ώρα που αιτήματά τους προς την τουρκική «πρεσβεία» και την «προεδρία» για τοπικά προβλήματα δεν τυγχάνουν χειρισμού επί ενάμιση χρόνο. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα κλονίσουμε το κύρος μας, δεν θα πάμε στην Άγκυρα», λένε ότι ο μοναδικός σκοπός της επίσκεψης, ένα μήνα πριν τις εκλογές, είναι η επανεκλογή του κ. Τατάρ.

Οι ίδιοι αναφέρουν, επίσης, ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης θα τους δοθούν φορητοί υπολογιστές, οι οποίοι όμως ήταν ήδη προγραμματισμένο να παραχωρηθούν από το «υπουργείο εξωτερικών». Ωστόσο, τώρα θα παρουσιαστούν ως «δώρο του Ερντογάν» για πολιτικούς σκοπούς. Οι διαφωνούντες ζητούν να μην εξισώνονται με όσους αποδέχθηκαν την πρόσκληση και συμμετέχουν σε αυτή την, όπως τη χαρακτηρίζουν, πολιτικά υποκινούμενη οργάνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ