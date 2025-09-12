Ιαπωνία: Ρεκόρ αιωνόβιων που φτάνουν σχεδόν τους 100.00

Η Ιαπωνία έχει πλέον σχεδόν 100.000 εκατοντάχρονους ή μεγαλύτερους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες, ενώ ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σαφή αύξηση και έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία της ιαπωνικής κυβέρνησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο αριθμός αυτός έρχεται να επιβεβαιώσει τη γήρανση του ιαπωνικού πληθυσμού που πλήττει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη, και μάλιστα την ώρα που ο πληθυσμός της μειώνεται.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ιαπωνία είχε 99.763 αιωνόβιους, δηλαδή 4.644 περισσότερους από πριν από έναν χρόνο, με το 88% αυτών να είναι γυναίκες, διευκρινίζει το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Τη θέση του πιο ηλικιωμένου ανθρώπου στο αρχιπέλαγος κατέχει η Σιγκέκο Καγκάουα, η οποία είναι 114 ετών και ζει στην περιφέρεια Νάρα, κοντά στο Κιότο. Αυτή παρέμεινε δραστήρια ύστερα από 80 χρόνια υπηρεσίας ως γυναικολόγος-μαία και γενική ιατρός, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Το γεγονός ότι περπατούσα πολύ στις επισκέψεις κατ’οίκον μου επέτρεψε να αποκτήσω δυνατά πόδια, αυτά είναι η πηγή της σημερινής μου ζωτικότητας», δηλώνει η Καγκάουα.

Καθώς η όρασή της παραμένει καλή, η υπεραιωνόβια μπορεί να περνά τις μέρες της βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας εφημερίδα και κάνοντας καλλιγραφία.

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι η Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, η οποία γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της τον Αύγουστο, μερικούς μήνες μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας Ίνα Κανάμπαρο Λούκας σε ηλικία 116 ετών.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση που δεν παύει να επιδεινώνεται: η αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων οδηγεί σε εκτίναξη των ιατρικών και κοινωνικών δαπανών ενώ παράλληλα υπάρχει μείωση του εργατικού δυναμικού για τη χρηματοδότησή τους, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει χαμηλός.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Αύγουστο, ο ιαπωνικός πληθυσμός κατέγραψε μείωση ρεκόρ -υπολογίζεται σε πάνω από 900.000 ανθρώπους-το 2024.

Ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, που τελεί τώρα υπό παραίτηση, είχε χαρακτηρίσει τότε την κατάσταση «σιωπηλή μάστιγα» και είχε δεσμευτεί για ευνοϊκά μέτρα για τις οικογένειες, όπως πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, σε μια προσπάθεια αντιστροφής της τάσης.

Οι προσπάθειες των αρχών εξακολουθούν να μην έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα προς το παρόν.

