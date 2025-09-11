Πρωτοφανής κίνηση Ερντογάν: Προσκάλεσε στην Τουρκία για πρώτη φορά όλους τους «μουχτάρηδες» των κατεχομένων

Τους 240 «μουχτάρηδες» της τουρκοκυπριακής κοινότητας προσκάλεσε για πρώτη φορά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση και δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Μια πρωτοφανής κίνηση που θα πυροδοτήσει πολλές ερμηνείες και σχόλια λόγω και των επερχόμενων «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της διαδικτυακής τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Giynik», όλοι οι «μουχτάρηδες» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα έλαβαν πρόσκληση από την Προεδρία της Τουρκίας και αναμένεται να ταξιδέψουν στην Άγκυρα το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου. Η τ/κ εφημερίδα αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχουν απαντήσει θετικά στην πρόσκληση 152 «μουχτάρηδες» ενώ 82 ακόμη να απαντήσουν. Σημειώνει επίσης ότι έχουν εκδοθεί αεροπορικά εισιτήρια για 152 άτομα, ενώ ο αριθμός των εισιτηρίων θα αυξηθεί ανάλογα με την απάντηση των υπολοίπων «μουχτάρηδων».

Οι «μουχτάρηδες» που θα μεταβούν στην Άγκυρα θα φιλοξενηθούν το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο. Μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα ακολουθήσει δείπνο. Θα συναντηθούν επίσης με τον πρόεδρο της Τούρκικης Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς και ακολούθως με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια για μεσημεριανό γεύμα.

Πρώτη φορά

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τους λεγόμενους μουχτάρηδες της «τδβκ» σε μια συνάντηση με ευρεία συμμετοχή. Μάλιστα η διαδικτυακή τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Giynik» σημειώνει ότι αναμένονται με ενδιαφέρον οι ερμηνείες που θα δώσουν οι πολιτικοί κύκλοι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αναφέρει ακόμη οι «μουχτάρηδες» ρώτησαν για το περιεχόμενο της συνάντησης τη λεγόμενη ένωση κοινοτήτων και αυτή απάντησε ότι «η συνάντηση που ζητήσαμε εδώ και πολύ καιρό μπόρεσε να κανονιστεί τώρα». Η τ/κ εφημερίδα αναφέρει ότι τα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης στη συνάντηση των μουχτάρηδων και το περιεχόμενο της ομιλίας που θα κάνει ο Ερντογάν προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις με τους μουχτάρηδες της Τουρκίας. Μεταξύ 2015 και 2024, οι Τούρκοι μουχτάρηδες φιλοξενήθηκαν συνολικά 54 φορές στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο αριθμός των μουχτάρηδων που συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις έφτασε συνολικά τους 40.000.

Κατά το παρελθόν ο κ. Ερντογάν απευθυνόμενος στους Τούρκους μουχτάρηδες είπε ότι «Οι μουχτάρηδες είναι τα μάτια, τα αυτιά, η γλώσσα και το χέρι του λαού και λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ του κράτους και των πολιτών. Θεωρώ σημαντικό να έρχομαι σε άμεση επαφή μαζί σας». Τόνισε δε ότι θεωρεί αυτές τις συναντήσεις ως μια γιορτή της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι «η βούληση του λαού μας εκπροσωπείται εδώ μέσω των μουχτάρηδων μας».