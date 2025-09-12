Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κατεχόμενα: Θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο Τρικώμου-Τύμπου με 2 βρέφη τραυματίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα το θάνατο του οδηγού και συνοδηγού του ενός οχήματος

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη ηλικίας ενάμισι έτους, σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα κατεχόμενα, στον δρόμο που συνδέει το Τρίκωμο με την Τύμπου.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, και σύμφωνα με ανακοίνωση του «γραφείου Tύπου της αστυνομίας», το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 14:45. Όχημα που οδηγούσε 31χρονη, κινούμενο προς την κατεύθυνση της κατεχόμενης Τύμπου, κοντά στο χωριό Κνώδαρα, πέρασε υπό συνθήκες που διερευνώνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο ακαριαίος θάνατος του 23χρονου οδηγού και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του, αναφέρεται.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν η 31χρονη οδηγός του πρώτου οχήματος, καθώς και οι δύο επιβάτες της, δύο βρέφη ηλικίας ενάμισι έτους. Και οι τρεις διακομίστηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Από το δεύτερο όχημα, εκτός από τους δύο νεκρούς, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ενώ μία άλλη γυναίκα και ένας άνδρας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγεται έρευνα από τη «αστυνομία».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΡΟΧΑΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited