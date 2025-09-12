ΔΟΕ: Ισχυρή ανάπτυξη μέχρι 2030 στην παραγωγή υδρογόνου χαμηλών εκπομπών ρύπων

Παρά το πρόσφατο κύμα καθυστερήσεων και ακυρώσεων έργων, η παραγωγή υδρογόνου χαμηλών εκπομπών ρύπων αναμένεται να σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη μέχρι το 2030, καθώς ο νεοσύστατος τομέας συνεχίζει να αναπτύσσεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν, τονίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) στην ετήσια έκθεση του για το 2025 με τίτλο «Global Hydrogen Review», που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΟΕ, η παγκόσμια ζήτηση υδρογόνου αυξήθηκε σε σχεδόν 100 εκατομμύρια τόνους το 2024, αυξημένη κατά 2%, σε σύγκριση με το 2023, και σύμφωνα με τη συνολική αύξηση της ζήτησης ενέργειας.

Όπως αναφέρεται, η συντριπτική πλειονότητα αυτής της παραγωγής καλύφθηκε από υδρογόνο που παράγεται από ορυκτά καύσιμα χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα για τη δέσμευση των σχετικών εκπομπών ρύπων.

Ο διεθνής οργανισμός αναφέρει ότι η νέα ανάλυση των ανακοινωθέντων έργων υποδομής διαπιστώνει ότι η παραγωγή υδρογόνου χαμηλών εκπομπών ρύπων έως το 2030 έχει πλέον τη δυνατότητα να φτάσει έως και τα 37 εκατομμύρια τόνους, ετησίως. Αυτή η δυνατότητα, ωστόσο, όπως σημειώνει, είναι μειωμένη από τα 49 εκατομμύρια τόνους ετησίως, με βάση τα έργα που ανακοινώθηκαν ένα χρόνο νωρίτερα.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι οι τομείς που παραδοσιακά χρησιμοποιούν υδρογόνο, όπως η διύλιση πετρελαίου και η βιομηχανία, παρέμειναν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΟΕ, η παραγωγή υδρογόνου από ορυκτά καύσιμα παραμένει πολύ φθηνότερη.

Προστίθεται ότι το χάσμα έχει διευρυνθεί τελευταία λόγω των πρόσφατων μειώσεων στις τιμές του φυσικού αερίου και της αύξησης της τιμής των ηλεκτρολυτών λόγω του πληθωρισμού και της βραδύτερης από την αναμενόμενη ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ωστόσο, η έκθεση προβλέπει μείωση του χάσματος κόστους έως το 2030 λόγω της μείωσης του κόστους της τεχνολογίας - και, σε ορισμένες περιοχές, της ισχυρής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της θέσπισης νέων κανονισμών.

«Η απορρόφηση υδρογόνου χαμηλών εκπομπών δεν ανταποκρίνεται ακόμη στις προσδοκίες που έχουν θέσει η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια», υπογραμμίζει.

Ο ΔΟΕ αναφέρει ότι η ανάπτυξη της παραγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών περιορίζεται από το υψηλό κόστος, τη ζήτηση και την αβεβαιότητα για τους νέους κανονισμούς, καθώς και από την αργή ανάπτυξη υποδομών και σημειώνει ότι τα έργα παραγωγής έχουν εκτεθεί ιδιαίτερα σε αυτές τις αντιξοότητες.

«Το ενδιαφέρον των επενδυτών για το υδρογόνο αυξήθηκε κατακόρυφα στις αρχές αυτής της δεκαετίας χάρη στη δυνατότητά του να βοηθήσει τις χώρες να επιτύχουν τους ενεργειακούς τους στόχους», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ.

Ανέφερε επίσης ότι τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υδρογόνου βρίσκεται υπό πίεση λόγω οικονομικών αντιξοοτήτων και πολιτικής αβεβαιότητας, αλλά "εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρές ενδείξεις ότι η ανάπτυξή τους προχωρά σε παγκόσμιο επίπεδο".

Πηγή: ΚΥΠΕ