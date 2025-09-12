Εγκαινιάστηκε η «Ακταία Οδός»: Έργο ουσίας και πνοής για τη Λεμεσό

Ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο με αρκετές προοπτικές ανοίγεται πλέον στη Λεμεσό μετά την κατασκευή του ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου στην Ακταία Οδό. Ο δήμαρχος Λεμεσού, μιλώντας στην τελετή εγκαινίων του για την ώρα πιλοτικού έργου, το χαρακτήρισε ως έργο «ουσίας και πνοής» που θα αποτελέσει μέρους του στρατηγικού σχεδιασμού για τη Λεμεσό του 2030. Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, κόστισε μόλις μισό εκατομμύριο ευρώ και αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη παρέμβαση του Δήμου Λεμεσού στην περιοχή της Ακταίας Οδού, εκεί που τα επόμενα χρόνια αναμένονται τεράστιες αναπτύξεις. Η Ακταία Οδός, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, μεταμορφώνει μια υποβαθμισμένη περιοχή σε χώρο προσιτό και φιλόξενο, με πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, φωτισμό, δέντρα και ψυχρή άσφαλτο που μειώνει τη θερμοκρασία.

Το έργο, πρόσθεσε, περιλαμβάνει νέες συνδέσεις που ενώνουν τα Τσιφλικούδια και τον Άγιο Ιωάννη με το κέντρο και το παραλιακό μέτωπο, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια νέα παραλία μήκους 350 μέτρων, μέσα από την απομάκρυνση χιλιάδων τόνων αποβλήτων, «ώστε να αποδοθεί στους πολίτες ένας σύγχρονος, ασφαλής και βιώσιμος δημόσιος χώρος». «Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα έργο. Εγκαινιάζουμε μια νέα λογική, πιο άμεση και πιο αποτελεσματική», ανέφερε και σημείωσε πως «προχωρούμε σε παρεμβάσεις τώρα, γρήγορα, που αλλάζουν την καθημερινότητα, χωρίς να περιμένουμε μακροχρόνιες μελέτες και χρονοβόρες διαδικασίες».

Όπως έχει ήδη γράψει ο «Π», πλέον αναμένονται άμεσα τα επόμενα βήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καθαρισμό του βυθού στην περιοχή καθώς επίσης και επέκταση του καινούργιου πεζόδρομου και σύνδεσή του με το νέο λιμάνι της πόλης. Για να γίνει αυτό εφικτό, αναμένεται να κατασκευαστεί μία ξύλινη πεζογέφυρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι δωρεά ιδιωτικής εταιρείας που έχει τεράστια περιουσία στο παραλιακό μέτωπο της Ακταίας. Σχετικά με τον καθαρισμό του βυθού ήδη έγιναν κάποιες καταγραφές της κατάστασης και με τη στήριξη του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI) ετοιμάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου ο πρώτος καθαρισμός του βυθού με δύτες και ειδικά μηχανήματα.

Πήρε βραβείο ο Δήμος Λεμεσού

Πριν από τα εγκαίνια της Ακταίας Οδού, προηγήθηκε σύντομη τελετή για τη βράβευση του Δήμου Λεμεσού από το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τις δράσεις που υλοποίησε ο δήμος κατά την περσινή «Εβδομάδα Κινητικότητας». Το βραβείο μάλιστα συνοδεύτηκε και με συμβολικό χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί στρατηγική επιδίωξη του υπουργείου, ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, κατά την τελετή απονομής του βραβείου. Για το 2024 θέμα ήταν ο «Δημόσιος χώρος: Ισομοιρασμένος σε όλους», κάτι που, όπως σημείωσε, μας υπενθυμίζει την ανάγκη για δίκαιη κατανομή του δημόσιου χώρου, με προτεραιότητα στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο Δήμος Λεμεσού, υπέδειξε ο υπουργός, διακρίθηκε για το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που υλοποίησε, όπως τη μετατροπή της λεωφόρου Ανεξαρτησίας σε ζώνη φιλική για πεζούς και ποδηλάτες, τα παιδικά παιχνίδια και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, την ποδηλασία υπό το φως της πανσελήνου και τον περίπατο προσβασιμότητας, με καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Την ίδια ώρα εξέφρασε την ευαρέσκειά του από τις γενικότερες δράσεις του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου «οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη κινητικότητα και στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου της Λεμεσού, σε ένα πιο βιώσιμο και πιο ανθρώπινο χώρο» και διαβεβαίωσε πως «είμαστε δίπλα ως κράτος και θέλουμε να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να συμπαραστεκόμαστε».

«Η Λεμεσός αλλάζει»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος, Γιάννης Αρμεύτης, εξέφρασε τη χαρά και περηφάνια της Λεμεσού για τη βράβευση «που δεν είναι απλώς τυπική αναγνώριση αλλά είναι απόδειξη ότι η Λεμεσός αλλάζει, εξελίσσεται και βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η διάκριση αυτή, συνέχισε, δεν αφορά μόνο επιμέρους δράσεις αλλά και τη συνολική στρατηγική του δήμου, υπενθυμίζοντας πως στον προϋπολογισμό του 2025 αυξήθηκαν σημαντικά κονδύλια, όπως πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ για ασφαλτοστρώσεις, 3,5 εκατ. ευρώ για πεζοδρόμια, με έργα συνολικού μήκους 35 χιλιομέτρων και σημαντικά έργα ανάπλασης, όπως η Ακταία Οδός και η Πλατεία Ηρώων.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο λειτουργός του Γραφείου Μετάβασης προς την Κλιματική Ουδετερότητα, Νίκος Παρμαξής, παρουσίασε τις δράσεις που προγραμματίζονται για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025», από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, στον Δήμο Λεμεσού.