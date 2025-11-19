Στέφανος Στεφάνου: Μόνο το ΑΚΕΛ παραμένει δίπλα στους πολλούς και απλούς ανθρώπους

Δεν είναι όλα τα κόμματα τα ίδια και το ΑΚΕΛ είναι το μόνο που παραμένει δίπλα στους πολλούς και απλούς ανθρώπους, γι' αυτό πρέπει να βγει ισχυρό από τις βουλευτικές εκλογές του 2026, ως η μόνη δύναμη που στέκεται σταθερά απέναντι στην Κυβέρνηση, ανέφερε ο ΓΓ του κόμματος Στέφανος Στεφάνου, χαιρετίζοντας την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λεμεσού.

Στην ομιλία του, το βράδυ της Τετάρτης, ο Στέφανος Στεφάνου επέκρινε τις πολιτικές της Κυβέρνησης, προειδοποίησε για επικίνδυνες εξελίξεις από την άνοδο του ΕΛΑΜ και διαμήνυσε προς τους πολίτες ότι τα προβλήματα δεν λύνονται ούτε με την αποχή ή την «ψήφο διαμαρτυρίας», ούτε με «εξεζητημένες συμπεριφορές στα κοινωνικά δίκτυα».

Λέγοντας ότι οι βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς υπάρχουν ανοικτά ζητήματα κομβικής σημασίας, σημείωσε ότι οι εκλογές γίνονται ακόμα πιο κρίσιμες «έχοντας υπόψη ότι έχουμε μπροστά μας μια Κυβέρνηση, η οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τα προβλήματα, με αποτέλεσμα αυτά να ταλανίζουν τον τόπο και να απειλούν το μέλλον μας».

«Χρειάζεται λοιπόν μια Βουλή, η οποία να πιέζει την Κυβέρνηση να δώσει λύσεις, λαμβάνοντας όμως τις σωστές αποφάσεις», είπε και πρόσθεσε ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό το ΑΚΕΛ να είναι ισχυρό στη Βουλή, για να μπορεί, μέσα από τη δουλειά του, να λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες να υπηρετούν τους πολλούς και όχι τους λίγους και τους προνομιούχους».

Υπέδειξε, παράλληλα, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα ισχυρό ΑΚΕΛ, «το οποίο δεν είναι μόνο στην περίοδο των εκλογών που βρίσκεται στην κοινωνία αλλά βρίσκεται συνεχώς μαζί της, όπως συνεχώς υπερασπίζεται τους εργαζόμενους, τη χαμηλομεσαία τάξη, τους νέους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις ευάλωτες ομάδες, απέναντι από τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία, δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις, κατορθώνουν, με τη βοήθεια συγκεκριμένων κομμάτων και κατεστημένων, να καθορίζουν αποφάσεις που τελικά εξυπηρετούν τους λίγους και τους προνομιούχους».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για μια προεκλογική μάχη που θα δοθεί σε κλίμα απαξίωσης και ισοπέδωσης της πολιτικής και των κομμάτων και το οποίο γεννήθηκε, όπως είπε, μέσα από θυμό για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να διερωτηθούν ποιoς κυβερνά και ποιoς αποφασίζει, αλλά και ποιoς παλεύει για να αλλάξει αυτήν την κατάσταση.

«Δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια, δεν ψηφίζουν το ίδιο, δεν εκπροσωπούν τα ίδια συμφέροντα και δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες», ανέφερε και διαμήνυσε πως «το ΑΚΕΛ είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα κόμματα και το έχει αποδείξει με πράξεις», υπενθυμίζοντας την πρόταση Νόμου για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

Τονίζοντας πως «το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα που ήταν, είναι και θα παραμείνει δίπλα στους πολλούς, δίπλα στους απλούς ανθρώπους», ο Στέφανος Στεφάνου υπογράμμισε πως ο θυμός είναι ανθρώπινος και κατανοητός, όμως η αποχή και η ψήφος διαμαρτυρίας δεν προσφέρουν λύσεις.

Είναι για αυτό, συνέχισε, «που καλούμε τους πολίτες όταν πάνε στην κάλπη να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν έπειτα από ώριμη σκέψη και αξιολόγηση, να κοιτάξουν στη δύσκολη ώρα των αποφάσεων ποιoς ήταν με αυτούς και ποιoς ήταν απέναντί τους» και πρόσθεσε πως «αν κάνουν μια τέτοια αξιολογική διαδικασία τότε φυσιολογικά θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το ΑΚΕΛ είναι πάντοτε μαζί τους, δίπλα τους».

Στην ομιλία του, ο κ. Στεφάνου είπε πως το ΑΚΕΛ καταθέτει τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας και τόνισε πως το κόμμα «είναι η μόνη δύναμη που στέκεται σταθερά απέναντι στην Κυβέρνηση».

«Είναι η γνήσια και ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση που καθημερινά αποδεικνύει την ανικανότητά της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε διαρκή διάσταση με την κοινωνία φροντίζοντας για τους συγγενείς και τους κουμπάρους αλλά όχι για τους πολίτες, μια Κυβέρνηση η οποία φοβάται τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», συμπλήρωσε.

Ανέφερε δε ότι όποτε το ΑΚΕΛ ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση «αντί για απαντήσεις και επιχειρήματα μας πετούν ένα μάθημα ιστορίας, συνήθως παραποιημένης και παραπλανητικής», εκφράζοντας τη θέση ότι, όπως και επί Κυβέρνησης Αναστασιάδη, η καταφυγή στο παρελθόν είναι ο τρόπος να κρυφτούν σκάνδαλα.

Είπε, επίσης, ότι «όταν οι κυβερνώντες στριμώχνονται, όταν η πραγματικότητα τους διαψεύδει, όταν οι πολίτες ζητούν λύσεις, απλά αυτοί αλλάζουν θέμα γιατί δεν έχουν απαντήσεις» και πως «αυτή η τακτική δεν είναι απλώς ένδειξη αδυναμίας, είναι πολιτική χρεοκοπία».

Αναφερόμενος στο ΕΛΑΜ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως «απειλεί τη δημοκρατία, αποτελεί κίνδυνο για θεμελιώδεις πανανθρώπινες αξίες, είναι το κόμμα που αποτελεί την εφεδρεία των δυνάμεων εκείνων που επιβάλλουν αντιλαϊκές πολιτικές και εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα».

Λέγοντας ότι κάποιοι επένδυσαν στην ψήφο του ΕΛΑΜ για να εκλεγούν, στην Προεδρία της Δημοκρατίας και της Βουλής, ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως «αν σε αυτό το σκηνικό προσθέσουμε και τις ερωτοτροπίες της Κυβέρνησης και του Προέδρου Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ τότε οι κίνδυνοι από την άνοδο της ακροδεξιάς γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι».

Σε σχέση με το Κυπριακό, ανέφερε πως αποτελεί έναν επιπρόσθετο σημαντικό λόγο, γιατί το κόμμα πρέπει να βγει ενισχυμένο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς «πιο ισχυρό ΑΚΕΛ σημαίνει περισσότερη δύναμη για να επηρεάσει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της λύσης και της επανένωσης».

Με ισχυρό ΑΚΕΛ, τόνισε, είναι ισχυρή η ελπίδα για λύση, για επανένωση και για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Κύπρο χωρίς κατοχή, αλλά και για ενδυνάμωση της φωνής του λαού.

