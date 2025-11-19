Αυτοί είναι οι 12 υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στη Λεμεσό για τις Βουλευτικές Εκλογές - Δείτε όλα τα ονόματα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκλογικής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Λεμεσού όπου εξέλεξε τους δώδεκα υποψήφιους/ες του ΑΚΕΛ–Αριστερά–Κοινωνική Συμμαχία στη Λεμεσό για τις βουλευτικές 2026.

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λεμεσού που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, εξέλεξε τους δώδεκα υποψήφιους/ες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Λεμεσού. Μετά από μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με ανακοίνωση, στην οποία συμμετείχαν 348 άτομα, εκλέγηκαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Αχιλλέας Αχιλλέως: Είναι 44 ετών, κατάγεται από το Άρσος και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρεία πληροφορικής. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

2. Γαβριήλ Γαβριήλ (Λάκης): Είναι 58 ετών, κατάγεται από το Κοιλάνι και διαμένει Λεμεσό. Είναι εκπαιδευτικός. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού Πληροφορικής.

3. Γεωργίου Αντώνης: Είναι 63 ετών, κατάγεται από την Αμαργέτη και διαμένει Λεμεσό. Αφυπηρέτησε από τις τάξεις της Αστυνομίας με το βαθμό του Ανώτερου Αξιωματικού. Κατέχει δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

4. Ιωάννου Αργεντούλα: Είναι 62 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως δικηγόρος, σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Είναι μέλος Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με μεταπτυχιακούς τίτλους στο Εμπορικό Δίκαιο και στις σπουδές Φύλου.

5. Καυκαλιάς Μιχάλης: Είναι 49 ετών, κατάγεται από τη Λεμεσό όπου και διαμένει. Εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΛ και μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ.

6. Μιχαηλίδου Χρίστου Φωτεινή: Είναι 46 ετών, κατάγεται από τη Λεμεσό όπου και διαμένει. Εργάζεται ως δικηγόρος. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι μέλος της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.

7. Νικολάου Μαρίνα: Είναι 39 ετών, κατάγεται από το Πελένδρι και διαμένει στα Πολεμίδια. Είναι βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Λεμεσού. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ. Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

8. Στέλιου Μέλανη: Είναι 49 ετών, κατάγεται από τη Λεμεσό όπου και διαμένει. Εργάζεται ως ηθοποιός. Στην καλλιτεχνική της πορεία συνεργάστηκε με διάφορα θέατρα ενώ είχε την επιμέλεια και την ευθύνη παραγωγής ντοκιμαντέρ, εκπομπών, φεστιβάλ και συναυλιών. Είναι Επικεφαλής της Παγκύπριας Συντονιστικής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

9. Χατζηστυλλής Γιώργος: Είναι 36 ετών, γεννήθηκε στη Λεμεσό και διαμένει στο Αρμενοχώρι. Εργάζεται ως δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής.

10. Χρίστου Δανάη: Είναι 44 ετών, γεννήθηκε στη Λεμεσό όπου και διαμένει. Εργάζεται ως ηθοποιός. Για 16 χρόνια διακρίνεται με συνεχείς παρουσίες σε κυπριακές σειρές, με βασικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Υπήρξε δημιουργός και καλλιτεχνική διευθύντρια μουσικής σκηνής ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει δικές της παραγωγές.

11. Χρίστου Εφραίμ: Είναι 23 ετών, γεννήθηκε στο Φοινί όπου και διαμένει. Είναι λαϊκός ποιητής. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή «Ρίζα, η καρκιά μου». Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Οικονομικών.

12. Ψαράς Απόστολος: Είναι 47 ετών, γεννήθηκε στο Βερολίνο και διαμένει στη Λεμεσό. Εργάζεται ως καθηγητής Χημείας. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Επαρχίας Λεμεσού. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του ΑΚΕΛ στον Δήμο Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας και μεταπτυχιακού στη Συμβουλευτική και Καθοδήγηση.

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λεμεσού, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο τέλος του μήνα.