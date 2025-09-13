Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Απορρίφθηκε αίτημα για εξαίρεση δικαστών

Ομόφωνα το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΣΔΣ) απέρριψε το αίτημα της Ντόριας Βαρωσιώτου για εξαίρεση τριών δικαστών μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος, από τη εκδίκαση της υπόθεσης σε σχέση με τον τερματισμό των υπηρεσιών της στη Δικαστική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, η Ντόρια Βαρωσιώτου, μέσω του δικηγόρου της Αχιλλέα Δημητριάδη, είχε καταχωρίσει αίτημα για εξαίρεση από τη σύνθεση του ΑΣΔΣ του προέδρου και δύο μελών, θέτοντας θέμα αντικειμενικής αμεροληψίας.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του ΑΣΔΣ, «τα γεγονότα που περιβάλλουν το υπό συζήτηση αίτημα σημειώνουμε ότι δεν τελούν υπό αμφισβήτηση. Ανάγονται στον χρόνο διορισμού της ενιστάμενης στη θέση επαρχιακού δικαστή και συναρτώνται με τη μεταρρύθμιση στον χώρο της Δικαιοσύνης που έλαβε χώρα το έτος 2023 και τους σχετικούς Νόμους που ψηφίστηκαν προς υλοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα: Με τον τροποποιητικό Νόμο, προβλέφθηκε όπως το μέχρι τότε ενιαίο Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί, από 01/07/2023, ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και ως Ανώτατο Δικαστήριο, ως δύο δηλαδή ξεχωριστά θεσμικά όργανα. Θεσπίστηκαν επίσης μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες κάλυπταν το χρονικό διάστημα της δημοσίευσης του Νόμου μέχρι και της λειτουργίας των δύο 8 ξεχωριστών θεσμικών οργάνων, ήτοι από 05/08/2022 μέχρι 01/07/2023. Καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, μεταβατική διάταξη για λειτουργία του μεταβατικού Συμβουλίου, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του οποίου υπαγόταν και ο διορισμός δικαστικών λειτουργών. Συγκροτείτο από τον τότε πρόεδρο του ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου ως πρόεδρό του και τους λοιπούς δικαστές του εν λόγω δικαστηρίου ως μέλη. Τότε πρόεδρος του ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν ο πρόεδρος σήμερα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και πρόεδρος του εκδικάζοντος την ένσταση ΑΣΔΣ. Μεταξύ δε των μελών του προαναφερθέντος μεταβατικού Συμβουλίου ήταν και τέσσερα από τα μέλη του ΑΣΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των δύο των οποίων την εξαίρεση ζήτησε ο κ. Δημητριάδης».

Με βάση τα πιο πάνω, η πλευρά της Ντόριας Βαρωριώτου εισηγείται ότι για τον πρόεδρο και τα μέλη των οποίων ζητείται η εξαίρεση τίθεται ζήτημα αντικειμενικής αμεροληψίας, αφού οι ίδιοι πήραν θέση ως προς την υπηρεσία της ενισταμένης με δοκιμαστική περίοδο, δεδομένης της συμμετοχής τους στις συνεντεύξεις και στο τότε μεταβατικό Συμβούλιο που πρόσφερε διορισμό επί δοκιμασία. «Έχει σημασία να σημειωθεί ότι, κατά τη συζήτηση του αιτήματος, ο ευπαίδευτος συνήγορος περιορίστηκε να ζητήσει την εξαίρεση του προέδρου και δύο μελών μόνο και όχι και των άλλων δύο μελών του τότε μεταβατικού Συμβουλίου. Διότι, κατά τη θέση του, τα άλλα δύο μέλη δεν έλαβαν μέρος κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων που οδήγησε στην επιλογή της ενισταμένης ως κατάλληλης προς διορισμό στη θέση επαρχιακού δικαστή», προστίθεται.

Σε ό,τι αφορά την κυρίως ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου, όπως εξήγησε χθες ο πρόεδρος Αντώνης Λιάτσος, θα ακουστούν οι αγορεύσεις για το προδικαστικό ζήτημα που ηγέρθη την προηγούμενη δικάσιμο, και στις 29 Σεπτεμβρίου θα δοθούν οδηγίες από το ΑΣΔΣ.

Άρνηση εκτέλεσης δικαστικού καθήκοντος

Παραθέτοντας τους λόγους στους οποίους αποφασίστηκε η απόρριψη της αίτησης, το ΑΣΔΣ αποφάσισε ότι «ο διορισμός με δοκιμασία στη μόνιμη θέση επαρχιακού δικαστή δεν αποτέλεσε ζήτημα που απασχόλησε δικαστικά ή που κρίθηκε με αναφορά σε συγκεκριμένους νομοθετικούς ή νομικούς παράγοντες, καθ’ οιονδήποτε στάδιο, κατά τη μακρόχρονη εφαρμογή της εν λόγω πρακτικής. Ως τέτοιο, εγείρεται για πρώτη φορά στα πλαίσια της υπό κρίση ένστασης. Συνιστά ένα από τα κύρια νομικά σημεία της ενισταμένης και θα εξεταστεί από το ΑΣΔΣ κατά την ακρόαση της ουσίας της ένστασης και υπό το φως των εκτεταμένων νομικών επιχειρημάτων των δύο πλευρών. Υπό τις συνθήκες αυτές, με δεδομένη τη νομική διάσταση που καλύπτει θέματα εξαίρεσης δικαστών, δεν εντοπίζουμε έγκυρο λόγο εξαίρεσης. Αντιθέτως, αποδοχή του αιτήματος της πλευράς της ενισταμένης θα συνιστούσε, ουσιαστικά, άρνηση εκτέλεσης του δικαστικού μας καθήκοντος και δεν θα συμβιβαζόταν με την ανάγκη για ορθή λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Ακόμη όμως και αν ήταν βάσιμη η θέση της ενισταμένης και δικαιολογημένο το αίτημα για εξαίρεση, τυχόν αποδοχή του θα ενείχε και ευρύτερες διαστάσεις, άμεσα συναρτημένες με την αδυναμία, νόμιμης, συγκρότησης δευτεροβάθμιου δικαστικού Συμβουλίου, αρμόδιου να επιληφθεί της ένστασης».

Άρνηση απονομής δικαιοσύνης

Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται ότι «έστω και αν στοιχειοθετείτο λόγος εξαίρεσης, το ΑΣΔΣ, προκειμένου να διασφαλίσει την επιτέλεση των εκ του Νόμου καθηκόντων του, οφείλει να απορρίψει το αίτημα και να προχωρήσει στην εκδίκαση της ένστασης. Διαφορετική αντίκριση θα οδηγούσε, υπό τις συνθήκες, σε άρνηση απονομής δικαιοσύνης. Πέραν των πιο πάνω, το υπό συζήτηση αίτημα για αποκλεισμό είναι έκθετο προς απόρριψη και για έναν επιπρόσθετο λόγο, συναρτώμενο με τον χρόνο υποβολής του».