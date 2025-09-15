«Βροχή» τα πρόστιμα σε ελέγχους της Αστυνομίας στην Λεμεσό

Δεκάδες καταγγελίες οδηγών, για διάφορες τροχαίες παραβάσεις, προέκυψαν κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων της Αστυνομίας, στην πόλη και Επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, από μέλη της ομάδας Ζ Λεμεσού, από τις 7 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, την εμπέδωση της οδικής συνείδησης, την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έγιναν συνολικά 62 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ κατακρατήθηκαν 7 μοτοσυκλέτες και 10 αυτοκίνητα για περαιτέρω εξετάσεις.