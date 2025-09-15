Φωτιά σε βοηθητικά υποστατικά οικίας στον Ύψωνα

Τα αίτια πυρκαγιάς που ξέσπασε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε δυο βοηθητικά υποστατικά εντός αυλής οικίας στον Ύψωνα, διερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, στη 1:42 ανταποκρίθηκαν δυο πυροσβεστικά οχήματα των σταθμών Λεμεσού για την κατάσβεση της φωτιάς στα δυο βοηθητικά υποστατικά, που βρίσκοντας εντός της αυλής της οικίας.

Από την πυρκαγιά υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές τα υποστατικά και ο οικιακός εξοπλισμός που περιείχαν.

ΚΥΠΕ