Κύπρος

Προτεραιότητα η ενίσχυση άμυνας έναντι της τουρκικής απειλής λέει το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών

Τη σημασία της ιεράρχησης της επίλυσης των τεράστιων προβλημάτων του αμυντικού τομέα και της ενίσχυσης της άμυνας της Κύπρου έναντι της τουρκικής απειλής ως πρώτη προτεραιότητα αναδεικνύει το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών σε ανακοίνωση.

"Αυτό δύναται να επιτευχθεί μέσα από τη χάραξη μιας καλά μελετημένης και όχι περιστασιακής εθνικής στρατηγικής και αμυντικής πολιτικής, το κέντρο βάρος της οποίας θα ήταν η ενίσχυση και ισχυροποίηση της Εθνικής Φρουράς ως αποτρεπτικού εργαλείου και δευτερευόντως η συνετή ανάπτυξη και αξιοποίηση στρατιωτικών συνεργασιών. Όχι το αντίστροφο", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Γίνεται αναφορά και σε πρόσφατες δηλώσεις του ΥΠΑΜ που παραπέμπουν λανθασμένα, όπως υποστηρίζει,  "στο πόσο καλύτερα ο αμυντικός τομέας εξυπηρετεί στρατιωτικές πολιτικές δυτικών φίλων χωρών στην περιοχή και όχι πόσο ικανή καθίσταται η άμυνα της Κύπρου στην αντιμετώπιση του Αττίλα από όπου προέρχεται η κύρια απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας".

"Αυτό αντανακλάται και στον τρόπο που προβάλλεται ακόμη και η πρόθεση απόκτησης μεταχειρισμένου και άλλου υλικού από τις ΗΠΑ ή και από το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, καθώς και σε προσδοκώμενη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και της υποδομής στη ναυτική βάση στο Μαρί και στην αεροπορική βάση στην Πάφο, για εξυπηρέτηση των Αμερικανών και άλλων Ευρωπαίων εταίρων", αναφέρει το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών.

ΚΥΠΕ

