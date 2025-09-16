Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πού θα λειτουργήσουν φέτος τα χριστουγεννιάτικα χωριά - Πότε ανοίγουν τις πύλες τους για το κοινό

Στον Αγρό, στη Δερύνεια, στην Κακοπετριά, στον Καλοπαναγιώτη, στην Κυπερούντα, στα Λεύκαρα, στον Στατό – Άγιο Φώτιο και στο Φικάρδου θα λειτουργήσουν φέτος χριστουγεννιάτικα χωριά, για την επερχόμενη εορταστική περίοδο, από 22 Νοεμβρίου 2025 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο ολοκλήρωσε την αξιολόγηση αιτήσεων.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο Επιχορήγησης για Κοινοτικά και Δημοτικά Συμβούλια που εμπίπτουν στη διαδρομή «Heartland of Legends» το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε, ότι για φέτος θα λειτουργήσουν «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» σε όλες τις επαρχίες και οι επιλεγμένοι προορισμοί θα διακοσμηθούν εορταστικά και θα περιλαμβάνουν ξύλινα σπιτάκια, με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα προς πώληση, βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας, δραστηριότητες στη φύση, όπως περπάτημα σε μονοπάτια της φύσης και ποδηλασία, ξεναγήσεις στα χωριά και άλλες εκπλήξεις.

«Απώτερος στόχος του Υφυπουργείου είναι τα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά», με τον τοπικό χαρακτήρα τους, κάθε χρόνο να εμπλουτίζονται για να αποτελούν πόλο έλξης για Κύπριους και ξένους», προστίθεται.

Περισσότερη πληροφόρηση για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες κάθε «Χριστουγεννιάτικου Χωριού», θα αναρτάται στον ειδικό για το σκοπό αυτό ιστότοπο www.christmasvillages.com.cy., αναφέρεται τέλος στην ανακοίνωση.

 

