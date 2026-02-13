Κ. Κουμής :Αποδοτικά τα αποτελέσμα της ψηφιακής καμπάνιας της Πάφο

Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ψηφιακής καμπάνιας της πόλης και επαρχίας Πάφου προχώρησαν οι αρμόδιοι φορείς, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, Κώστας Κουμής, ανέφερε ότι πρόκειται για μια καμπάνια που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα. «Ουσιαστικά έχουμε μια συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μια συνεργασία η οποία αποδεικνύεται και μέσα από τα αποτελέσματα του κάθε έτους ξεχωριστά ότι είναι αποδοτικά», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία όλων δεν περιορίζεται μόνο στην αποτίμηση της τελευταίας ψηφιακής καμπάνιας.

Όπως είπε, στόχος είναι και η ανταλλαγή απόψεων με συνεργάτες και φίλους «προκειμένου να δούμε πώς προχωρούμε τα επόμενα έτη».

Ερωτηθείς για τους βασικούς στόχους του Υφυπουργείου για τη νέα τουριστική σεζόν, ο κ. Κουμής σημείωσε ότι σε σχέση με τις αφίξεις και τα έσοδα «ο κυρίαρχος στόχος είναι να παραμείνουμε στα ίδια υψηλά επίπεδα» των τελευταίων ετών 2024 και 2025. Παράλληλα, τόνισε ότι οι προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού είναι πολλές και ατελείωτες, επισημαίνοντας πως «η πιο μεγάλη πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της», ένα ζήτημα που, όπως ανέφερε, αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση, πρόβλημα αλλά και ευκαιρία. «Θεωρώ ότι καλούμαστε όλοι μαζί πλέον, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, να το αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται κοινή κατάληξη σε λύσεις.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές που βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής του Υφυπουργείου Τουρισμού, με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ο κ. Κουμής υπογράμμισε ότι «η κυριότερη αγορά εδώ και χρόνια είναι η ευρωπαϊκή αγορά», στην οποία, όπως είπε, «ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα της χώρας μας έχει επενδύσει εδώ και κάποια χρόνια». Πρόσθεσε ακόμη ότι «από τα αποτελέσματα των επτά ετών είναι ευδιάκριτο ότι έχουν ανέβει αρκετά και οι χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης και είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί, όπως έχει ανέβει για παράδειγμα και η αγορά του Ισραήλ ».

Επεσήμανε ακόμη πως έχουνε ρίξει δίχτυα και στην κεντρική Ασία πλέον, με νέα πτητικά προγράμματα από το Καζακστάν. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια περιοχή που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Υφυπουργείο και από την οποία αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Απαντώντας σε ερώτηση για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο κ. Κουμής επεσήμανε ότι αυτή επιτυγχάνεται μέσω σχεδίων κινήτρων που στοχεύουν στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών, αλλά και μέσα από την πορεία του ιδιωτικού τομέα. Υπενθύμισε ότι ο τουρισμός χαρακτηρίζεται από υψηλή ανταγωνιστικότητα και πολλές φορές «οι ίδιοι επισκέπτες καθορίζουν και το ίδιο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Σε σχέση με τα κίνητρα για αναβάθμιση τουριστικών μονάδων, ανέφερε ότι έχει εξαγγελθεί σχέδιο που αφορά τις περιοχές της ορεινής Κύπρου και τις απομακρυσμένες περιοχές. Όπως σημείωσε, αυτή την περίοδο μελετάται η πορεία του συγκεκριμένου σχεδίου, ενώ αναμένονται και οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω στρατηγική. Αναφορικά με τις νέες αεροπορικές συνδέσεις, έγινε ειδική μνεία στην Air Astana, η οποία ξεκινά στις 2 Ιουνίου πτήσεις προς το αεροδρόμιο Λάρνακας από το Καζακστάν. Όπως επισημάνθηκε, αρκετά πτητικά προγράμματα έχουν αυξήσει τις συχνότητές τους, με τον κ. Κουμή να τονίζει ότι «η επιτυχία δεν έρχεται πάντα με τα νέα δρομολόγια, αλλά και με την άνοδο συχνοτήτων των υφιστάμενων δρομολογίων», στοιχείο στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Κύπρου, Θάνος Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι πρόκειται για την έκτη συνεχή χρονιά υλοποίησης της ψηφιακής καμπάνιας για την προώθηση της επαρχίας Πάφου. Όπως δήλωσε, «είναι μια πρωτοποριακή κίνηση», καθώς δόθηκε έμφαση εξ ολοκλήρου στην ψηφιακή τεχνολογία για την στοχευμένη προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Πάφου. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως «τον μόνο τρόπο» για τη βελτίωση των δράσεων προβολής εκτός Κύπρου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευριπίδης Λοιζίδης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμβολή όλων στην κοινή προσπάθεια.

Στα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Πάφου, Μιχάλης Μίτας, επισημαίνοντας ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα. Όπως δήλωσε, η ΕΤΑΠ θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΤΑΠ, Νάσος Χατζηγεωργίου, τόνισε ότι η πρωτοβουλία έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της Πάφου σε διάφορες χώρες,πηγές τουρισμού. Όπως ανέφερε, «αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να ενισχυθεί και να καταστεί ένας θεσμός» για τα επόμενα χρόνια.

Στόχος για το 2026, όπως είπε, είναι η διεύρυνση των αγορών που εξυπηρετούνται επαρκώς με αεροπορική σύνδεση, καθώς και η επέκταση της περιόδου της εκστρατείας ώστε να καλύπτει ολόκληρο το έτος.

Σημειώνεται πως όπως αναφέρθηκε η εκστρατεία στόχευσε σε 12 διαφορετικές χώρες από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 . Επισημάνθηκε επιπρόσθετα πως τα διάφορα δημιουργικά έχουν εμφανιστεί πέραν των 18.000.000 φορών ( 18.382.619) και πέραν των 2.200.000 ( 2,208.059) πιθανόν επισκεπτών έχουν δει πλήρως τα βίντεο . Όλοι οι ποιοτικοί στόχοι αναφέρθηκε τέλος που έχουν τεθεί έχουν πλήρως ικανοποιηθεί και η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και τον ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, σε συνεργασία με τη Hermes Airports και την Ελληνική Τράπεζα στο ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο.