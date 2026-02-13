Δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο στέλνει το Πεντάγωνο - Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Πέμπτη, το Ιράν για συνέπειες «πολύ τραυματικές» αν δεν αποδεχθεί μια συμφωνία, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε έναν «κάποιον σκεπτικισμό» σχετικά με τις πιθανότητες να συναφθεί η εν λόγω συμφωνία.

Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή σε δεύτερο αεροπλανοφόρο και στα πλοία που το συνοδεύουν να προετοιμαστούν για ανάπτυξη στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως οι διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία θα ολοκληρωθούν μέσα σε ένα μήνα.

«Θα τους μιλάω για όσο καιρό θέλουν», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα περάσει στη «δεύτερη φάση», η οποία θα είναι «πολύ σκληρή» για τους Ιρανούς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή προκειμένου να προετοιμαστεί για μια στρατιωτική επέμβαση στην περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο θα σταλεί μετά το USS Abraham Lincoln που βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν από τον Ιανουάριο.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για επικοινωνία. Το Reuters μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν είχαν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημά του για σχολιασμό εκτός ωραρίου εργασίας.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που βρίσκεται τώρα στην Καραϊβική, θα σταλεί στον Κόλπο, όπου βρίσκεται το Abraham Lincoln.

«Το πλήρωμα του πλοίου ενημερώθηκε για την απόφαση χθες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που ζήτησαν να μην κατονομαστούν», ανέφεραν οι New York Times.

Τα μαχητικά αεροσκάφη του αεροπλανοφόρου Ford μετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Ήδη από την Τετάρτη, η Wall Street Journal είχε γράψει πως ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο ενδέχετο να αναπτυχθεί στην περιοχή.

Το CBS News μετέδωσε επίσης αυτήν την πληροφορία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

