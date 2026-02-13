Σπρέι και Αφροί – Οι μεγάλοι «εχθροί» του λεμεσιανού καρναβαλιού με τη Ραφαέλα Καράλη

Η υπεύθυνη της ομάδας μαζορετών του Σώματος Κυπρίων Οδηγών Ραφαέλα Καράλη εξηγεί όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καρναβαλιστές από τα χιλιάδες σπρέι που χρησιμοποιούνται στις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις.

Από τις μαζορέτες που πατούν άδεια κουτιά σπρέι, στα παιδιά που «εκτονώνονται», στη φιλαρμονική που αναγκάστηκε να μπει σε δυόροφο λεωφορείο μέχρι και τους batukinio. Το θέμα έφτασε μέχρι και τη Βουλή όπου αναδείχθηκε μεταξύ άλλων ότι αυτά τα σπρέι εμπεριέχουν και καρκινογόνες ουσίες.

Φέτος, ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό καρναβάλι, με περισσότερη ασφάλεια και λιγότερους κινδύνους για όλους, καρναβαλιστές και κοινό.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο