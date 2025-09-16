Σε ωρίμανση στρατηγικών έργων στοχεύουν Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας και Ερατοσθένης

Σε περαιτέρω εξειδίκευση και προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια προχωρούν Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ και ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, βάσει του Μνημονίου που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Αριστείας, σε συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών τη Δευτέρα, συζητήθηκαν πτυχές της συνεργασίας που αφορούν την εκπόνηση επιστημονικών, συμβουλευτικών και τεχνικών μελετών που θα συμβάλουν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην ωρίμανση στρατηγικών έργων του Δήμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, ο Διευθυντής Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου Δρ. Κυριάκος Νεοκλέους, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, και η Δημοτική Γραμματέας κα. Γαβριέλλα Γαβριήλ.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέσω της συνεργασίας προβλέπεται και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής όπως οι διαστημικές τεχνολογίες, η τηλεπισκόπηση, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η κοινή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια και άλλες πρωτοβουλίες.

ΚΥΠΕ