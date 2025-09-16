Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε ωρίμανση στρατηγικών έργων στοχεύουν Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας και Ερατοσθένης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέσω της συνεργασίας προβλέπεται και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής όπως οι διαστημικές τεχνολογίες, η τηλεπισκόπηση, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η κοινή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια και άλλες πρωτοβουλίες.

Σε περαιτέρω εξειδίκευση και προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια προχωρούν Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ και ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, βάσει του Μνημονίου που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Αριστείας, σε συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών τη Δευτέρα, συζητήθηκαν πτυχές της συνεργασίας που αφορούν την εκπόνηση επιστημονικών, συμβουλευτικών και τεχνικών μελετών που θα συμβάλουν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην ωρίμανση στρατηγικών έργων του Δήμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, ο Διευθυντής Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου Δρ. Κυριάκος Νεοκλέους, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, και η Δημοτική Γραμματέας κα. Γαβριέλλα Γαβριήλ.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέσω της συνεργασίας προβλέπεται και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς αιχμής όπως οι διαστημικές τεχνολογίες, η τηλεπισκόπηση, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η κοινή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια και άλλες πρωτοβουλίες.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΡΓΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited