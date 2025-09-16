Μικρή καθυστέρηση στο έργο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου, λέει ο Βαφεάδης (βίντεο)

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, επισκέφθηκε το πρωί, επικεφαλής κλιμακίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων, μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Μαρίνο Μουσιούττα, εργοτάξιο στον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, με τον κ. Βαφεάδη να σημειώνει πως παρά τη μικρή καθυστέρηση που παρουσιάζεται μέχρι τώρα η διεκπεραίωση του έργου δεν αποκλίνει των χρονοδιαγραμμάτων.

Σε δηλώσεις στο περιθώριο της επίσκεψης ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι η επίσκεψη για επιθεώρηση των εργασιών είναι επαναλαμβανόμενη δράση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος για την εξέλιξη του μεγάλου έργου, για το οποίο η δαπάνη ξεπερνά τα 60 εκ. ευρώ.

Υπενθύμισε ότι το έργο άρχισε τον Μάρτιο του 2023 και φαίνεται ότι με τη μικρή καθυστέρηση που παρουσιάζει μέχρι τώρα δεν αποκλίνει των χρονοδιαγραμμάτων. Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τον εργολάβο ότι τα προβλήματα που προέκυψαν και προκάλεσαν καθυστερήσεις έχουν αντιμετωπισθεί και το έργο προχωρά και αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες με επιτυχία.

Ακόμη, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως θα συνδυαστεί με άλλα έργα στο οδικό δίκτυο που συνδέει τους Εργάτες με τη Λευκωσία, δηλαδή είναι μέρος του περιμετρικού, προσθέτοντας ότι Οκτώβρη- Νοέμβρη θα προσφοροδοτηθεί η επόμενη φάση του περιμετρικού.

Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση υλοποιεί έργα υποδομής και συμπληρώνει το οδικό δίκτυο με εργολάβους που ενδιαφέρονται να αποπερατώνουν τα έργα.

Η αποπεράτωση του περιφερειακού Λευκωσίας θα ενισχύσει την οικονομία και θα προσφέρει στους κατοίκους της ορεινής Λευκωσίας τη δυνατότητα επιλογής να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στον τόπο όπου γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έχουν ζήσει, δηλαδή εξήγησε ο κ. Βαφεάδης δεν θα χρειαστεί να καταλήξουν στην αστυφιλία προκειμένου να έχουν πρόσβαση, εντός εύλογου χρόνου, σε υπηρεσίες παιδείας και υγείας.

Είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση να προσφερθεί στους πολίτες η επιλογή παραμονής στις γενέτειρες τους για αυτό και επενδύει με συγκεκριμένα έργα, τόνισε ο Υπουργός Μεταφορών.

Ερωτηθείς για τους λόγους που προκάλεσαν την καθυστέρηση, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου επηρεάστηκε από την απεργία στη τσιμεντοποιία, που προκάλεσε σε όλα τα έργα του δημοσίου ένα περίπου μήνα καθυστέρηση, καθώς και από προβλήματα με ιδιοκτησίες κατά μήκος του δρόμου, που επιλύθηκαν.

Ο εργολάβος διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα δούμε νέες δυνάμεις να εντάσσονται στις υπάρχουσες δυνάμεις που κατασκευάζουν το έργο, πρόσθεσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ανέφερε ότι η ταχύτητα πρόσβασης στο αστικό κέντρο σημαίνει ότι αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, η εργασία είναι προσιτό σε όλους τους πολίτες.

Είπε ότι ο δρόμος που κατασκευάζεται είναι μήκους 8 χιλιομέτρων και ότι παρόλο που δεν είναι μεγάλου μήκους είναι σημαντικός δρόμος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής είπε ότι πρόκειται για έναν δρόμο που θα συμβάλει ώστε οι κάτοικοι των συνδεόμενων κοινοτήτων να παραμείνουν στις κοινότητές τους και να έχουν ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο κέντρο και την πρωτεύουσα.

Πέραν από το γεγονός ότι το αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο θα συμβάλει στην ανάσχεση της αστυφιλίας, το πρωτεύον είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του οδικού δικτύου, ανέφερε.

ΚΥΠΕ