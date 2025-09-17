Είναι αναγκαίοι οι φορητοί πυροσβεστήρες στα ΙΧ;

Το περασμένο Σάββατο, στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας - Λάρνακας, όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά την αερογέφυρα Σωτήρας. Οι δύο επιβάτες πρόλαβαν να βγουν ζωντανοί. Η Πυροσβεστική έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά. Αιτία, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ένα αναμμένο αποτσίγαρο που έπεσε στο εσωτερικό του οχήματος.

Με αφορμή το περιστατικό ανακύπτει το ερώτημα: Γιατί τα ιδιωτικά αυτοκίνητα στην Κύπρο δεν είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν φορητό πυροσβεστήρα; Και πόσο δύσκολο θα ήταν να θεσπιστεί μια τέτοια πρόνοια; Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φορητών, ξηρής σκόνης πυροσβεστήρων σε όλα τα οχήματα.

Μόνο τα δημόσιας χρήσης

Όπως αναφέρει στον «Π» ο λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Ιωσήφ Μιλτιάδους, «η ύπαρξη πυροσβεστήρα είναι υποχρεωτική μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων δημόσιας χρήσης. Αφορούν κυρίως σχολικά λεωφορεία, ταξί και ορισμένα φορτηγά. Για τα ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοια υποχρέωση». Παρόλο που δεν δρομολογείται θεσμικά η ρύθμιση, ο λειτουργός επισημαίνει ότι «το θεωρούμε μια καλή πρακτική που θα έπρεπε να υιοθετηθεί από όλους τους οδηγούς».

Πυροσβεστήρες σκόνης

Ο Ανδρέας Κίττου, σύμβουλος πωλήσεων της GP Fire Safety, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του πυροσβεστικού εξοπλισμού, τονίζει ότι «με €25 ένας οδηγός μπορεί να προστατεύσει περιουσία χιλιάδων ευρώ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυροσβεστήρες σκόνης θεωρούνται κατάλληλοι για χρήση σε αυτοκίνητα καθώς είναι γενικής χρήσης. Η τιμή ενός πυροσβεστήρα δύο κιλών, ο καταλληλότερος για ΙΧ, κοστίζει €20-25 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτεροι για φορτηγά έως €60 ευρώ, αναλόγως μεγέθους.

Όσον αφορά στην επέκταση της υποχρέωσης και στα επιβατικά αυτοκίνητα, είπε ότι «θα ήταν θετικό να επεκταθεί, καθώς πρόκειται για ένα απλό και οικονομικό μέτρο πρόληψης», υπογραμμίζοντας ότι θα έπρεπε να ελέγχεται και στα ΜΟΤ, όπως οι υπόλοιπες βασικές παράμετροι ασφάλειας του οχήματος.

Εύκολη η χρήση

«Η χρήση είναι απλή, με τρεις κινήσεις ο πυροσβεστήρας ενεργοποιείται», υπογραμμίζει ο κ. Κίττου. Αλλά προειδοποιεί ότι κανένας δεν πρέπει να επιχειρήσει πέρα από τα όριά του. «Αν η φωτιά επεκταθεί σε σημείο που νιώθουμε ότι δεν την ελέγχουμε, θα πρέπει να απομακρυνθούμε αμέσως». Τονίζει, δε, την ανάγκη για ετήσιο έλεγχο του πυροσβεστήρα, καθώς «χωρίς συντήρηση μπορεί να χαθεί η πίεση, να χαλάσει το μανόμετρο, πράγμα που μειώνει την αποτελεσματικότητά του».

Όπως εξηγεί, «ένας πυροσβεστήρας μπορεί να σβήσει ακόμα και μια φωτιά στον δρόμο, όταν αυτή βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική».