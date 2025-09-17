Συνεχίζεται η κόντρα για το Κολυμβητήριο Λευκωσίας, νέα ανακοίνωση από Ν.Ο Αμμόχώστου

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον ΚΟΑ σε σχέση με τη χρήση του κολυμβητηρίου Λευκωσίας και της παραχώρησης διαδρομών στον ΑΠΟΕΛ, δίνει ο Ν.Ο. Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Ομίλου, ο Ν.Ο Αμμοχώστου αναφέρεται στην παραχώρηση εκ μέρους του ΚΟΑ προς τον Όμιλο των 4 αντί 2 διαδρομών στην πισίνα 33μ. και προσθέτει ότι «εσκεμμένα παραλείπετε όμως να αναφέρετε ότι η πισίνα 33μ, τους 5 σημαντικότερους μήνες της κολυμβητικής περιόδου, δεν θα είναι διαθέσιμη για χρήση από οποιονδήποτε ναυτικό όμιλο».

«Παραλείπετε επίσης να αναφέρετε ότι, εφόσον θα έχουμε μία διαδρομή στην 50μ πισίνα και 4 διαδρομές στην 33μ πισίνα, θα πρέπει να απασχολήσουμε επιπρόσθετο εκπαιδευτή, μιας και ο ένας δεν μπορεί να βρίσκεται σε 2 διαφορετικές δεξαμενές», συμπληρώνει ο Όμιλος.

Στη συνέχεια, ο Ν.Ο Αμμοχώστου διερωτάται γιατί την αντισταθμιστική αυτή προσφορά του ΚΟΑ, «αν θεωρείται τόσο εξαίρετη», δεν την πρότεινε στον ΑΠΟΕΛ, ώστε να αποφευχθεί η καταπάτηση, όπως λέει, των όρων ένταξης του ΑΠΟΕΛ και όλος ο αναβρασμός που δημιουργήθηκε.

Όπως αναφέρει, όπως σε πολλές ομοσπονδίες (π.χ. Στίβος) έτσι και στη κολύμβηση, η ένταξη νέων μελών περιορίζεται αυστηρά λόγω ανυπαρξίας επαρκών αθλητικών χώρων. Ο ΑΠΟΕΛ το 2014 με την ένταξη του, έδωσε γραπτές διαβεβαιώσεις ότι έχει τις δικές του εγκαταστάσεις και δεν θα ενοχλούσε υφιστάμενους ομίλους «και με αυτόν τον όρο αποδεχτήκαμε την ένταξη του», αναφέρει ο Ν.Ο Αμμοχώστου.

«Τα ίσα δικαιώματα δεν είναι η εκπαραθύρωση άλλων ομίλων για το βόλεμα κάποιου άλλου», λέει η ανακοίνωση του Ομίλου και αναφέρει, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Αφού λοιπόν θεωρείτε το αντιστάθμισμα που μας προτείνετε τόσο εξαιρετικό, εισηγούμαστε όπως αυτό παραχωρηθεί στον ΑΠΟΕΛ και η 50μ δεξαμενή παραμείνει σε χρήση ως έχει».

ΚΥΠΕ