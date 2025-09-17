Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνεχίζεται η κόντρα για το Κολυμβητήριο Λευκωσίας, νέα ανακοίνωση από Ν.Ο Αμμόχώστου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον ΚΟΑ σε σχέση με τη χρήση του κολυμβητηρίου Λευκωσίας και της παραχώρησης διαδρομών στον ΑΠΟΕΛ, δίνει ο Ν.Ο. Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Ομίλου, ο Ν.Ο Αμμοχώστου αναφέρεται στην παραχώρηση εκ μέρους του ΚΟΑ προς τον Όμιλο των 4 αντί 2 διαδρομών στην πισίνα 33μ. και προσθέτει ότι «εσκεμμένα παραλείπετε όμως να αναφέρετε ότι η πισίνα 33μ, τους 5 σημαντικότερους μήνες της κολυμβητικής περιόδου, δεν θα είναι διαθέσιμη για χρήση από οποιονδήποτε ναυτικό όμιλο».

«Παραλείπετε επίσης να αναφέρετε ότι, εφόσον θα έχουμε μία διαδρομή στην 50μ πισίνα και 4 διαδρομές στην 33μ πισίνα, θα πρέπει να απασχολήσουμε επιπρόσθετο εκπαιδευτή, μιας και ο ένας δεν μπορεί να βρίσκεται σε 2 διαφορετικές δεξαμενές», συμπληρώνει ο Όμιλος.

Στη συνέχεια, ο Ν.Ο Αμμοχώστου διερωτάται γιατί την αντισταθμιστική αυτή προσφορά του ΚΟΑ, «αν θεωρείται τόσο εξαίρετη», δεν την πρότεινε στον ΑΠΟΕΛ, ώστε να αποφευχθεί η καταπάτηση, όπως λέει, των όρων ένταξης του ΑΠΟΕΛ και όλος ο αναβρασμός που δημιουργήθηκε.

Όπως αναφέρει, όπως σε πολλές ομοσπονδίες (π.χ. Στίβος) έτσι και στη κολύμβηση, η ένταξη νέων μελών περιορίζεται αυστηρά λόγω ανυπαρξίας επαρκών αθλητικών χώρων. Ο ΑΠΟΕΛ το 2014 με την ένταξη του, έδωσε γραπτές διαβεβαιώσεις ότι έχει τις δικές του εγκαταστάσεις και δεν θα ενοχλούσε υφιστάμενους ομίλους «και με αυτόν τον όρο αποδεχτήκαμε την ένταξη του», αναφέρει ο Ν.Ο Αμμοχώστου. 

«Τα ίσα δικαιώματα δεν είναι η εκπαραθύρωση άλλων ομίλων για το βόλεμα κάποιου άλλου», λέει η ανακοίνωση του Ομίλου και αναφέρει, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Αφού λοιπόν θεωρείτε το αντιστάθμισμα που μας προτείνετε τόσο εξαιρετικό, εισηγούμαστε όπως αυτό παραχωρηθεί στον ΑΠΟΕΛ και η 50μ δεξαμενή παραμείνει σε χρήση ως έχει».

ΚΥΠΕ

Tags

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΛΕΥΚΩΣΙΑΑΠΟΕΛΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΕΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited