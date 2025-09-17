Γεώργιος Παπαγεωργίου στη «Δεύτερη Ματιά»: Η αξιολόγηση δεν είναι τυπική διαδικασία (ηχητικό)

Το 2023 σηματοδότησε αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας υπηρεσίας, με στόχο να αποφεύγονται τα ισοπεδωτικά φαινόμενα του παρελθόντος, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Γεώργιος Παπαγεωργίου

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» υποστήριξε το ζητούμενο είναι να αποδίδεται η βαθμολογία δίκαια, στον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά.

Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου παραδέχθηκε ότι στην Κύπρο καλλιεργήθηκε για χρόνια μια νοοτροπία πως η αξιολόγηση είναι μια τυπική διαδικασία χωρίς συνέπειες. «Δεν έχουμε αντιληφθεί τις αλλαγές στο σύστημα αλλά και τη σημασία της αξιολόγησης» είπε, επισημαίνοντας ότι η μέχρι σήμερα εκπαίδευση γύρω από το νέο πλαίσιο παραμένει ανεπαρκής.

Υποστήριξε ότι πλέον, υπάρχουν και συνέπειες από την αρνητική αξιολόγηση: υπάλληλοι που βαθμολογούνται με κάτω από 5 δεν μπορούν να λάβουν προαγωγή. Ο προϊστάμενος, πρόσθεσε, έχει στα χέρια του σημαντικά εργαλεία, καθώς η βαθμολογία που δίνει επηρεάζει άμεσα τις μελλοντικές προαγωγές.

Παράλληλα, έχει αλλάξει και η διαδικασία πλήρωσης των διευθυντικών θέσεων, κάτι που, κατά τον Πρόεδρο της ΕΔΥ, θα συμβάλει στην ανάδειξη ικανών προϊσταμένων και στη βελτίωση της κουλτούρας αξιολόγησης.

Ακούστε την παρέμβαση τού Γεώργιου Παπαγεωργίου στην «Δεύτερη Ματιά», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: