Διερεύνηση 12 υποθέσεων και αριθμός συλλήψεων μετά τις αναφορές Φαίδωνος για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία

Στην διερεύνηση δώδεκα υποθέσεων προχώρησε η Αστυνομία – και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα μετά και τις αναφορές του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία και μετά από αξιολόγηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης των δώδεκα υποθέσεων προέκυψε και αριθμός συλλήψεων μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Οι συγκεκριμένες συλλήψεις προσθέτει η Αστυνομία, προέκυψαν μετά από επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν κοντά σε σχολικές μονάδες, αλλά και σε άλλους χώρους που συχνάζουν νεαρά πρόσωπα.

Σε ανακοίνωση της η Αστυνομία αναφέρει πως μετά τις δημόσιες αναφορές τον περασμένο Μάϊο του Δημάρχου Πάφου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 4 Ιουνίου μεταξύ του κ. Φαίδωνα Φαίδωνος και δύο αξιωματικών της Αστυνομίας.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φαίδωνος παρέθεσε στην Αστυνομία διάφορα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών ή και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Η Αστυνομία, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων πληροφοριών, προχώρησε στη διερεύνησή τους όπου για κάποιες από αυτές προέκυψαν στοιχεία για διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία τον περασμένο Ιούνιο, δόθηκαν και κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε χθεςΤρίτη ο ίδιος ο Δήμαρχος Πάφου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας .