Επίσκεψη της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν σε κοιμητήρια που ανακαινίστηκαν από την Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς [εικόνες]

Μήνυμα ενότητας και ελπίδας έστειλε η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, κατά την επίσκεψή της στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 σε δύο κοιμητήρια που ανακαινίστηκαν με τη συμβολή της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η κα Ολγκίν μετέβη στο τουρκοκυπριακό κοιμητήριο της Τόχνης/Doğni και στο ελληνοκυπριακό κοιμητήριο του Παλαικύθρου/Balıkesir, συνοδευόμενη από τους Συμπροέδρους της Επιτροπής, Αλί Τουντζάι και Σώτο Κτωρί. Εκεί ενημερώθηκε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αποκατάσταση χώρων ταφής, στο πλαίσιο συμφωνίας που είχαν επιτύχει οι δύο κοινότητες τον περασμένο Μάρτιο στη Γενεύη, σε άτυπη συνάντηση υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η Προσωπική Απεσταλμένη δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για το έργο που προχωρά, υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική ανθρωπιστική προσπάθεια με βαθιά συμβολική αξία. Όπως είπε, η αναστήλωση των κοιμητηρίων αγγίζει τις καρδιές και τις ψυχές πολλών οικογενειών σε ολόκληρο το νησί, καθώς συνδέεται με τη μνήμη και τον σεβασμό των νεκρών.

Παράλληλα, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους Συμπροέδρους της Επιτροπής και τις τοπικές κοινότητες για την αποφασιστικότητα και τις ακούραστες προσπάθειές τους να μετατρέψουν σε πράξη όσα συμφωνήθηκαν, αναδεικνύοντας στην πράξη ότι η συνεργασία φέρνει απτά αποτελέσματα.

Η πρωτοβουλία για τα κοιμητήρια, που αναδείχθηκε σε κοινή προτεραιότητα των δύο ηγετών, εντάσσεται στη συνολική δράση της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει την αποκατάσταση και συντήρηση μνημείων και τόπων ιστορικής σημασίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μνήμης και στην ενίσχυση της κατανόησης ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

