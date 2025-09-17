Η Chevron και το Ισραήλ θα κατασκευάσουν αγωγό φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο

Η Chevron και η κρατική εταιρεία Israel Natural Gas Lines Ltd υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή χερσαίου αγωγού για μεταφορά του φυσικού αερίου από το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν του Ισραήλ προς την Αίγυπτο, ανακοίνωσε η NewMed Energy, η οποία συμμετέχει στο έργο Λεβιάθαν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα OilPrice.com, η θυγατρική της Chevron, Chevron Mediterranean Limited, η οποία διαχειρίζεται το Λεβιάθαν, συμφώνησε με την εταιρεία Israel Natural Gas Lines να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς για τη ροή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν προς την Αίγυπτο μέσω του έργου Νιτσάνα.

Το έργο αφορά την χερσαία σύνδεση μεταξύ του ισραηλινού συστήματος μεταφοράς και του αιγυπτιακού συστήματος μεταφοράς στην περιοχή Νιτσάνα, αναφέρει η NewMed Energy, η οποία ηγείται της συνεργασίας με ποσοστό 45,34% στο Λεβιάθαν.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός αγωγού και ενός σταθμού συμπίεσης στην περιοχή Ραμάτ Χοβάβ στο νότιο Ισραήλ και περίπου 65 χλμ. αγωγού (40 μίλια) μέχρι τη συνοριακή διάβαση Νιτσάνα.

Ο νέος αγωγός θα επιτρέψει τη ροή έως και 600 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών την ημέρα προς την Αίγυπτο μόλις τεθεί σε λειτουργία το έργο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Chevron σχεδιάζει να αυξήσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω ισραηλινών αγωγών και να προσθέσει περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ στην Αίγυπτο για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, ακόμη και καθώς οι περιφερειακές εντάσεις επιμένουν.

«Η Αίγυπτος χρειάζεται όλο το φυσικό αέριο που μπορεί να προμηθευτεί», δήλωσε ο Freeman Shaheen, Πρόεδρος της Chevron με αρμοδιότητα το παγκόσμιο φυσικό αέριο, στο συνέδριο Gastech στο Μιλάνο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Αίγυπτος επέστρεψε στις εισαγωγές LNG πέρσι μετά τη μείωση της εγχώριας παραγωγής. Νέοι πλωτοί τερματικοί σταθμοί εισαγωγής έχουν τεθεί σε λειτουργία και οι παραλαβές LNG για το 2025 έχουν ήδη διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα του 2018. Οι ποσότητες που μεταφέρονται μέσω αγωγών από το Ισραήλ έχουν γίνει βασικός πυλώνας εφοδιασμού.

Η Chevron λειτουργεί το Λεβιάθαν του Ισραήλ και ένα άλλο υπεράκτιο κοίτασμα που τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την Αίγυπτο. Το Λεβιάθαν έκλεισε για λίγο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν για λόγους ασφαλείας, αλλά οι ροές έχουν ξαναρχίσει. Τον Αύγουστο, το Ισραήλ και η Αίγυπτος ανακοίνωσαν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία φυσικού αερίου, αξίας περίπου 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων - τη μεγαλύτερη συμφωνία του Ισραήλ μέχρι σήμερα - ενισχύοντας τη στρατηγική εισαγωγών του Καΐρου.

ΚΥΠΕ