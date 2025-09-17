Φυσικό αέριο αξίας $1 δις για επίτευξη στόχου αποθήκευσης για τον Χειμώνα θέλει η Ουκρανία

Αποθέματα φυσικού αερίου για να καλύψει το 80 - 90% της χειμερινής της ζήτησης εξασφάλισε η Ουκρανία και χρειάζεται επιπλέον καύσιμα, αξίας έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, για να περάσει την τέταρτη περίοδο θέρμανσης, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα, αναφέρουν αξιωματούχοι και αναλυτές της βιομηχανίας.

Η Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια επιτίθεται στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές για να αποδυναμώσει τον ουκρανικό στρατό και να υπονομεύσει το ηθικό των πολιτών. Η ρωσική επίθεση έχει μειώσει δραματικά την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τις ρωσικές επιθέσεις να συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.

Η Ουκρανία διαθέτει αποθηκευμένα περίπου 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου, που αντιστοιχούν σε πέραν του 80% του στόχου των 13,2 bcm που έχει θέσει η Κυβέρνηση, δήλωσε ο Γιούρι Μπόικο, μέλος του εποπτικού συμβουλίου του κρατικού φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo.

Η ουκρανική εταιρεία συμβούλων ενέργειας ExPro, ωστόσο, εκτιμά τα αποθέματα στα 12 bcm, ή στο 90% του στόχου.

Μπορεί να αναθεωρηθούν οι στόχοι

Αυτό σημαίνει ότι 1-2 bcm θα πρέπει να προέρχονται από εγχώρια παραγωγή ή να εισάγονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσαν αξιωματούχοι και αναλυτές.

Αυτό θα κόστιζε στη χώρα μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται στην τρέχουσα τιμή του φυσικού αερίου στην ΕΕ αλλά και στην τιμή του περασμένου Χειμώνα.

Οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι περαιτέρω επιθέσεις σε χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Ουκρανία να αναθεωρήσει τους στόχους της. Τον περασμένο Χειμώνα, οι διακοπές ρεύματος διήρκεσαν έως και 18 ώρες την ημέρα σε ορισμένες περιοχές.

«Εάν οι υποδομές φυσικού αερίου υποστούν ζημιές, θα πρέπει να αναζητήσουμε δαπανηρούς πόρους για να καλύψουμε το έλλειμμα», πρόσθεσε ο Μπόικο.

Η Ουκρανία αποθήκευσε 12,8 bcm φυσικού αερίου πριν την έναρξη του περασμένου χειμώνα, κάτι που αποδείχθηκε πολύ λίγο μετά τις ρωσικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές, δήλωσε ο Σεργκέι Μακόγκον, πρώην επικεφαλής του ουκρανικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.

«Έφερε τη χώρα στο χείλος μιας διακοπής στην παροχή φυσικού αερίου», είπε ο Μακόγκον. Εκτιμά τις υπόλοιπες ανάγκες εισαγωγής φυσικού αερίου για την εποχή σε 1 bcm έως 1,5 bcm, με κόστος έως και περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ρωσικές επιθέσεις μείωσαν την παραγωγή φυσικού αερίου της Ουκρανίας κατά περίπου 0,5 bcm τον περασμένο χειμώνα, δήλωσε ο Ολεξάντρ Χαρτσένκο, διευθυντής του Κέντρου Ενεργειακών Μελετών με έδρα το Κίεβο.

Είπε ακόμη ότι θα ήθελε να δει αποθέματα φυσικού αερίου στα 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για τον Χειμώνα.

Πριν από τον πόλεμο, η Ουκρανία παρήγαγε περίπου 55 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) φυσικού αερίου την ημέρα, ή έως 20 bcm ετησίως. Τα τρέχοντα στοιχεία παραγωγής είναι απόρρητα.

Η Ουκρανία εισάγει κυρίως φυσικό αέριο από την Ουγγαρία, αλλά οι αποστολές μέσω Πολωνίας έχουν αυξηθεί. Οι υπάρχουσες διασυνδέσεις επιτρέπουν στην Ουκρανία να εισάγει περισσότερα από 60 mcm την ημέρα - υπεραρκετό για να καλύψει την ημερήσια ζήτηση σε περίπτωση ισχυρής ανάγκης.

Η Πολωνία εργάζεται για τον διπλασιασμό της χωρητικότητας της σύνδεσής της με την Ουκρανία σε 4 bcm, ετησίως, έως τις αρχές του 2026.

Η Ουκρανία σχεδιάζει επίσης να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ μέσω Γερμανίας, Ελλάδας, Λιθουανίας και Πολωνίας.

