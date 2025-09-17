Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά σε περιοχή του Παλιομετόχου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε στις 15.00 στην τοποθεσία «Πετσοπούλι», της κοινότητας Παλιομέτοχο, της επαρχίας Λευκωσίας, αφού έκαψε άγρια βλάστηση και αποκαλάμες.

Σε ανακοίνωση, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 16:30 προτού επεκταθεί, αφού έκαψε έκταση ενός εκταρίου με χαμηλή άγρια βλάστηση και αποκαλάμες.

Προσθέτει ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχε ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών με τρεις άτομα και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο άτομα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΚΥΠΕ

