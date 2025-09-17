Δίκη πολιτογραφήσεων: «Ο πατέρας μου δεν ξεγέλασε καμία αρχή», είπε η Έλενα Τζιοβάνη - Η πληρωμή και το «κίνητρο» των 2 εκατ.

Με τις υποβολές της κατηγορούσας Αρχής προς τη μάρτυρα Έλενα Τζιοβάνη, θυγατέρα του κατηγορούμενου Χριστάκη Τζιοβάνη, συνεχίστηκε η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης που αφορά τόσο στο ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera, όσο και σε γεγονότα στο πλαίσιο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, βάσει του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Νικολάτου.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, επανέφερε στο προσκήνιο συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του Χριστάκη Τζιοβάνη με τον Ρώσο επενδυτή Νικολάι Γκορνόφσκι, υποστηρίζοντας πως ο κατηγορούμενος 2 (Χριστάκης Τζιοβάνης), είχε υπογράψει εκ μέρους εταιρείας του Ομίλου συμπληρωματική συμφωνία με πλήρη γνώση ότι αν δεν εξασφαλιζόταν εξαίρεση του Γκορνόφσκι από την υποχρέωση υποβολής βιομετρικών στοιχείων, τα χρήματα της αγοραπωλησίας δεν θα καταβάλλονταν.

Η κ. Καραολίδου υπέβαλε ότι η συμφωνία αυτή υπογράφηκε σε συνέχεια άλλης συμφωνίας υπό τον τίτλο Reservation Agreement και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, αναβολή της υποχρέωσης των πωλητών για έκδοση εγγυητικών επιστολών, πάγωμα των κατασκευαστικών εργασιών στα ακίνητα, καθώς και ρητή αναφορά πως όλα τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης για την εξαίρεση του επενδυτή.

«Ο πατέρας μου δεν ξεγέλασε καμία αρχή», είπε η Έλενα Τζιοβάνη

Η μάρτυρας Έλενα Τζιοβάνη απάντησε κατ’ επανάληψη ότι δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο έγγραφο, δεν ξέρει ποιος το υπέγραψε, ούτε πότε, καθώς δεν ήταν παρούσα, ούτε εμπλεκόμενη στις πωλήσεις.

Σε επόμενες υποβολές, η κ. Καραολίδου ανέφερε ότι στις 14 Ιανουαρίου του 2019, όταν εκδόθηκαν τέσσερις βεβαιώσεις πληρωμής από τον Χριστάκη Τζιοβάνη για τις ανάγκες του φακέλου πολιτογράφησης του Γκορνόφσκι, ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά πως δεν είχε καταβληθεί κανένα ποσό, ξεγελώντας έτσι τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Έλενα Τζιοβάνη απάντησε ότι δεν συμμερίζεται τη θέση της κατηγορούσας Αρχής.

«Ο πατέρας μου δεν έκανε τίποτα επιλήψιμο. Δεν ξεγέλασε καμία αρχή. Είχε δικηγόρο, ο οποίος ήταν και πάροχος του κ. Γκορνόφσκι και διαχειριστής των χρημάτων (Αντρέας Πιττάτζιης). Ακολουθούσε τις οδηγίες του», είπε.

Η κ. Καραολίδου υπέδειξε πως ο δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζιης, ως πάροχος και θεματοφύλακας, κρατούσε τα χρήματα δεσμευμένα μέχρι να εξασφαλιστεί η έγκριση της εξαίρεσης, γεγονός που – όπως είπε – επιβεβαιώνει ότι η πληρωμή ήταν υπό αίρεση.

Η πληρωμή και το «κίνητρο» των 2 εκατομμυρίων

Συνεχίζοντας, η κατηγορούσα Αρχή υπέβαλε στη μάρτυρα πως ο κατηγορούμενος 2 γνώριζε πως η λήψη της πληρωμής των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξαρτιόταν άμεσα από την έγκριση της εξαίρεσης, υποστηρίζοντας στο δικαστήριο ότι προέβη σε όλες τις ενέργειες που του αποδίδονται στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της επιστράτευσης του τότε Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη (κατηγορούμενος 1), ώστε να διασφαλιστεί η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Η μάρτυρας απάντησε: «Δεν ξέρω πώς φτάνετε σε αυτό το συμπέρασμα. Εμείς είχαμε πελάτες που απορρίπτονταν. Δεν περνούσαν τα χαρτιά τους και δεν προχωρούσαμε τις αιτήσεις τους. Ξέρετε πόσους πελάτες χάσαμε;».

Αντιπαράθεση για τη σκοπιμότητα της μαρτυρίας

Σε έντονο ύφος, η Καραολίδου υπέβαλε στη μάρτυρα ότι δεν βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου για να πει την αλήθεια, αλλά για να προστατεύσει τον πατέρα της, αρνούμενη συστηματικά κάθε εμπλοκή ή γνώση.

«Λυπάμαι αν αυτό καταλάβατε. Δεν ήρθα για να πω ψέματα για οτιδήποτε. Δεν ήμουν αναμιγμένη στις πωλήσεις του ομίλου. Ούτε τυχαία στους διαδρόμους του γραφείου δεν άκουσα το όνομα Γκορνόφσκι», απάντησε η κ. Τζιοβάνη

Νωρίτερα, η κατηγορούσα Αρχή υπέδειξε στη μάρτυρα τέσσερις αποδείξεις πληρωμής από εταιρείες του Ομίλου Τζιοβάνη προς τον Γκορνόφσκι, καταθέτοντας στο δικαστήριο συνολικά δώδεκα φωτοαντίγραφα ως τεκμήρια.

Κατά την αντεξέταση, η κ. Καραολίδου υπέβαλε στη μάρτυρα ότι οι αποδείξεις αυτές έχουν ημερομηνίες μεταγενέστερες της πολιτογράφησης και συγκεκριμένα 19 Ιουνίου του 2019 και έπειτα, σε αντίθεση με τις τέσσερις βεβαιώσεις πληρωμής που είχε εκδώσει ο Χριστάκης Τζιοβάνης στις 14 Ιανουαρίου του 2019, ημερομηνία κατά την οποία δεν είχαν ακόμη καταβληθεί τα χρήματα.

Η μάρτυρας απάντησε ότι δεν είχε γνώση των συναλλαγών, καθώς απουσίαζε με άδεια μητρότητας από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ σημείωσε ότι τα χρήματα βρίσκονταν υπό τη διαχείριση του δικηγόρου, Ανδρέα Πιττάτζιη, ο οποίος διατηρούσε Client Account, για λογαριασμό των πωλητών.

Η κ. Καραολίδου υποστήριξε ότι η πληρωμή προς τις εταιρείες του Ομίλου έγινε υπό την αίρεση της εξασφάλισης εξαίρεσης του Γκορνόφσκι από την υποχρέωση παροχής βιομετρικών στοιχείων και ότι οι βεβαιώσεις του Ιανουαρίου είχαν υποβληθεί «ψευδώς» στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αποδείξεις ολοκλήρωσης επένδυσης.

Στη συνέχεια της διαδικασίας η κ. Καραολίδου υπέδειξε συμφωνία, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Χριστάκης Τζιοβάνης και η οποία – σύμφωνα με την ίδια – προηγήθηκε της υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης.

Το έγγραφο, το οποίο φέρεται να υπογράφεται από τον κ. Τζιοβάνη, περιέχει δέσμευση ότι θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της εξαίρεσης του Γκορνόφσκι από τα βιομετρικά στοιχεία.

Η Έλενα Τζιοβάνη δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία, ούτε έχει γνώση αυτής.

Αντίδραση υπεράσπισης

Ο δικηγόρος του Χριστάκη Τζιοβάνη, Γιώργος Παπαϊωάννου, υπέβαλε ένσταση για το έγγραφο της συμφωνίας που υπεδείχθη από την κατηγορούσα Αρχή, επισημαίνοντας ότι δεν είχε κοινοποιηθεί κατά την προδικαστική διαδικασία και ότι η ξαφνική παρουσίασή του εγείρει θέματα δικονομικής καταχρηστικότητας.

Παρόμοια στάση κράτησε και ο συνήγορος του Δημήτρη Συλλούρη, Κρις Τριανταφυλλίδης, τονίζοντας πως η χρήση του εγγράφου στη φάση αυτή συνιστά κατάχρηση της διαδικασίας, καθώς δεν είναι σαφές πότε περιήλθε στην κατοχή των διωκτικών αρχών.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ανέφερε ότι η σημείωση του εγγράφου ως τεκμήριο δεν συνεπάγεται την απόδειξη της συμφωνίας, ενώ η κατηγορούσα Αρχή επιφυλάχθηκε να το καταθέσει είτε για περιορισμένο σκοπό στην αντεξέταση, είτε ως τεκμήριο προς αναγνώριση.

Εξετάστηκαν άλλοι δύο μάρτυρες

Στη συνέχεια ο συνήγορος υπεράσπισης του Χριστάκη Τζιοβάνη παρουσίασε άλλους δύο μάρτυρες την Έλενα Μιχαήλ, η οποία εργαζόταν στον Όμιλο Τζιοβάνη από τον Μάιο του 2016 μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, καθώς και τον Παντελή Τσιολάκκη, ο οποίος εργάζεται από το 2005 στον ίδιο Όμιλο ως Τεχνικός Διευθυντής.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί στις 26 Σεπτεμβρίου του 2025, στις 10:00, με συνέχεια της αντεξετάσης του μάρτυρα Παντελή Τσιολάκκη από την κατηγορούσα Αρχή.

