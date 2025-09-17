Βολές Ερχιουρμάν για μονομερείς αποφάσεις Προέδρου Χριστοδουλίδη σχετικά με Φυσικό Αέριο και Ισραήλ

Μονομερείς αποφάσεις για το θέμα των υδρογονανθράκων και για συμφωνίες ασφάλειας με το Ισραήλ παίρνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδη, υποστήριξε ο ηγέτης του CTP, και «υποψήφιος» στις «προεδρικές εκλογές», Τουφάν Ερχιουρμάν.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό πρόγραμμα στο παράνομο μπαϊράκ, ο Ερχιουρμάν είπε ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται σε δύο ισότιμες συνιστώσες πολιτείες που να μην μπορούν να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις η μια της άλλης. Σε τομείς όπως ο αθλητισμός, θα μπορούσαν να συνάπτονται ξεχωριστές διεθνείς συμφωνίες, ενώ σε θέματα όπως οι θαλάσσιες ζώνες και η ενέργεια, θα απαιτείτο κοινή λήψη αποφάσεων στη βάση της πολιτικής ισότητας, είπε.

Υποστήριξε περαιτέρω ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αυτή τη στιγμή προχωρά σε «μονομερή βήματα» για τους υδρογονάνθρακες και υπογράφει συμφωνίες για θέματα ασφάλειας με το Ισραήλ, αναφέροντας ότι κάτω από οποιαδήποτε λύση «καμία απόφαση δεν θα μπορούσε να ληφθεί χωρίς τη βούληση των Τουρκοκυπρίων».

Απαντώντας σε ερώτηση, ισχυρίστηκε ότι δεν βρίσκει ειλικρινείς τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που έμειναν στο Κρανς Μοντανά. Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά πρέπει να κάνει ορατή διεθνώς αυτή την «ανειλικρίνεια». Ο Ερχιουρμάν είπε ότι η λύση για το νησί δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για τους Τουρκοκύπριους, αλλά και για την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή, από άποψη σταθερότητας και διαρκούς ειρήνης.

ΚΥΠΕ