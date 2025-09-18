Στους 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία - Τι επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Γενικότερα, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Παρασκευή και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σαββατοκύριακο, τα οποία είναι κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμ. Μετεωρολογίας:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά μέτριοι 4 μποφόρ αλλά αργότερα θα πνέουν ισχυροί 5 και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

