Για «επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ κάνουν λόγο πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ

«Επικίνδυνες συνέπειες» μπορεί να έχουν οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστήριξαν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες σχολίασαν τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με το Ισραήλ για την προμήθεια συστήματος αεράμυνας.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου στην Άγκυρα, ανώτατες πηγές του ΥΠΕΘΑ ανέφεραν ότι η Τουρκία «παρακολουθεί με προσοχή».

«Κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα» προσθέτουν.

Η τουρκική πλευρά επανέλαβε την πάγια θέση της για την πολιτική και στρατιωτική κάλυψη του ψευδοκράτους, αναφέροντας πως «η Τουρκία, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, βρίσκεται στο πλευρό της τδβκ και την υποστηρίζει. Ο τουρκοκυπριακός λαός βρίσκεται υπό την προστασία της Τουρκίας».

Στην ίδια ενημέρωση, πηγές του Υπουργείου απέρριψαν τα σενάρια περί απαίτησης της Ρωσίας να επιστραφούν τα συστήματα S-400. «Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας», ανέφεραν.

Πηγή: ΚΥΠΕ