Αννίτα Δημητρίου: Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της Μαρίας Χριστοφίδου από τον ΔΗΣΥ

Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της Μαρίας Χριστοφίδου από στέλεχος του ΔΗΣΥ, ανέφερε η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Η κυρία Χριστοφίδου διορίζεται - μετά από χθεσινή απόφαση Υπουργικού - στην θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε πως η ανεξαρτησία τής θέσης τής Επιτρόπου δεν συμβαδίζει με κάποιο κομματικό αξίωμα.

Επιπλέον, δήλωσε εμφαντικά ότι κανένας δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την κυρία Χριστοφίδου να είναι υποψήφια με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, εάν η ίδια το επιθυμεί.