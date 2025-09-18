Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αννίτα Δημητρίου: Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της Μαρίας Χριστοφίδου από τον ΔΗΣΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η ανεξαρτησία της θέσης της Επιτρόπου δεν συμβαδίζει με κάποιο κομματικό αξίωμα»

Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της Μαρίας Χριστοφίδου από στέλεχος του ΔΗΣΥ, ανέφερε η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Η κυρία Χριστοφίδου διορίζεται - μετά από χθεσινή απόφαση Υπουργικού - στην θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε πως η ανεξαρτησία τής θέσης τής Επιτρόπου δεν συμβαδίζει με κάποιο κομματικό αξίωμα.

Επιπλέον, δήλωσε εμφαντικά ότι κανένας δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την κυρία Χριστοφίδου να είναι υποψήφια με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, εάν η ίδια το επιθυμεί.

Tags

ΔΗΣΥΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠρόεδρος ΔΗΣΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited