Έκπτωση 50% σε ιδιωτικά πανεπιστήμια για γυναίκες που θα υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά

Ο Υπουργός Άμυνας εξέφρασε την ελπίδα ότι γυναίκες ηλικίας 18 έως 26 ετών θα ενδιαφερθούν να ενταχθούν στην Εθνική Φρουρά, ώστε ο θεσμός να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι οι ανάγκες της Εθνικής Φρουράς είναι συνεχείς και πάγιες.

Όπως εξήγησε, όσες γυναίκες καταταγούν θα μπορούν αργότερα να ενταχθούν στις τάξεις των ΣΥΟΠ, ενώ ανάμεσα στα κίνητρα περιλαμβάνονται και άτυπες συμφωνίες με ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία θα προσφέρουν έκπτωση 50% στα δίδακτρα καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Αναφερόμενος στην απόφαση να τοποθετηθεί στρατιωτικός και όχι αστυνομικός ως επικεφαλής της προεδρικής φρουράς, ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι διεθνώς οι φρουρές αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων διοικούνται κατά κανόνα από στρατιωτικούς. Πρόσθεσε πως η επιλογή αυτή ήταν και προσωπική επιθυμία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, υπενθυμίζοντας ότι τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν επί προεδρίας Μακαρίου.