ΔΕΟΚ: Προκλήσεις και σημαντικά θέματα στη νέα χρονιά

Προκλήσεις και σημαντικά θέματα, τα οποία πρέπει με σύνεση και πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης να επιλύσουμε, έχει η χρονιά που έρχεται, σύμφωνα με την ΔΕΟΚ, η οποία αναφέρεται σε σειρά προτεραιοτήτων της.

Σε ανακοίνωση, η ΔΕΟΚ αναφέρει ότι το 2026 έρχεται με το κεφάλαιο «στέγαση» να εξακολουθεί να είναι βραχνάς για χιλιάδες πολίτες και δη, των νέων, ενώ η ακρίβεια σε βασικά και άκρως απαραίτητα αγαθά συνεχίζει να γονατίζει νοικοκυριά.

«Οι χαμηλοί και άδικοι μισθοί που προσφέρονται σε εργαζόμενους διαφόρων ηλικιακών ομάδων, σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και χώρους, τσαλακώνουν κάθε προσπάθεια των ανθρώπων για ένα καλύτερο μέλλον», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η εκμετάλλευση που υπάρχει σε κάποιους χώρους εργασίας, η απορρύθμιση των εργασιακών και η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων σε μεγάλο μέρος της αγοράς εργασίας, δεν αφήνουν ελπίδα σε χιλιάδες εργαζόμενους.

Σε σχέση με τις προτεραιότητες, η ΔΕΟΚ αναφέρει ότι αυτές είναι η βελτίωση των συνθηκών και των όρων απασχόλησης, η διεκδίκηση για αξιοποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για αύξηση των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις στον χώρο εργασίας τους σε ποσοστό της τάξης του 80%, μια κοινωνικά δίκαιη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται επάξια στις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων του τόπου μας, η βελτίωση και η προώθηση των Ταμείων Προνοίας ούτως ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ως δεύτερος συνταξιοδοτικός πυλώνας, η αναγκαιότητα να επαναρχίσει ο διάλογος για την αναλογιστική μείωση των συντάξεων κατά 12% για όσους έχουν αρκετά χρόνια συμμετοχής στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η προστασία πολιτών από την αισχροκέρδεια καθώς και η προσοχή στην παραγωγικότητα.

Σημειώνει, επίσης, ότι πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα επωφελές για όλους είναι και η μετεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Αναφορικά με το θέμα του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η ΔΕΟΚ αναφέρει ότι θέση της είναι αυτός να αποδίδεται τουλάχιστον στο 60% του κατώτατου μισθού, να καθοριστεί η ωριαία απόδοση του, η οποία προοδευτικά να έχει ως στόχο τις 38 ώρες εβδομαδιαίως αλλά και να περιλαμβάνει και επιπρόσθετα ωφελήματα όπως πληρωμένες αργίες, άδειες ασθενείας και μητρότητας.

Η ΔΕΟΚ αναφέρει ότι το 2025 έγιναν αρκετά και το 2026 «είμαστε έτοιμοι για ακόμα περισσότερα», προσθέτοντας ότι «ο παραγόμενος πλούτος δεν μοιράζεται δίκαια μεταξύ των συντελεστών του».

Πηγή: ΚΥΠΕ