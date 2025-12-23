Aλληλοκατηγορίες ΠΑΣΥΔΥ και ΙΣΟΤΗΤΑΣ για την κατάσταση στις Φυλακές

Σε έκδοση ανακοινώσεων με έντονες επικρίσεις εκατέρωθεν επιδόθηκαν ΠΑΣΥΔΥ και ΙΣΟΤΗΤΑ, με φόντο την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Κλάδου Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ επέκρινε την ΙΣΟΤΗΤΑ ότι προσπαθεί "να υποκαταστήσει τον συνδικαλιστικό λόγο με ατεκμηρίωτες καταγγελίες, προσωπικές επιθέσεις και βαριές συκοφαντίες".

Με αφορμή ανακοίνωση της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, η ΠΑΣΥΔΥ κάνει λόγο για "κείμενο εμπάθειας, πανικού και εσωτερικής διάλυσης" και απορρίπτονται οι κατηγορίες για τον Πρόεδρο του Κλαδικού Συμβουλίου, Ανδρέα Πέπη, καθώς και για τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτη Ματθαίου, οι οποίες χαρακτηρίζονται ψευδείς, ανυπόστατες και συκοφαντικές.

"Ουδέποτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, οποιαδήποτε κατάχρηση εξουσίας, απειλή, εκβιασμός ή ευνοϊκή μεταχείριση προσωπικού για συνδικαλιστικούς λόγους. Οι ισχυρισμοί αυτοί εκτοξεύονται χωρίς στοιχεία, χωρίς ονόματα, χωρίς αποδείξεις — γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν", αναφέρει η ανακοίνωση.

Απορρίπτονται ισχυρισμοί ότι ο Ανδρέας Πέπης, "παρεμβαίνει στην κατανομή πόστων ή βαρδιών" και υποστηρίζεται ότι "είναι κοινό μυστικό εντός του Τμήματος ότι στελέχη και μέλη της ΙΣΟΤΗΤΑΣ έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορηθεί για παράνομη άσκηση δεύτερης εργασίας, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ηθικής τάξης".

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες "για εκφοβισμό, απειλές και απαράδεκτες συμπεριφορές από πλευράς τους, ακόμη και για περιστατικά φυσικής βίας, με στόχο να εξαναγκαστούν συνάδελφοι να εγγραφούν στη συντεχνία τους".

Μηχανισμοί συναλλαγής, υποστηρίζει η ΙΣΟΤΗΤΑ

Νωρίτερα η ΙΣΟΤΗΤΑ εξέδωσε ανακοίνωση με κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας. "Εντός του Σωφρονιστικού Ιδρύματος έχει στηθεί ένας μηχανισμός συναλλαγής και ωμού εκβιασμού, ο οποίος παραβιάζει βάναυσα τις αρχές της Χρηστής Διοίκησης και αγγίζει τα όρια της ποινικής ευθύνης" , αναφέρει η συντεχνία.

Κάνει λόγο για "συστημική παθογένεια όπου η ιεραρχική εξουσία εργαλειοποιείται δόλια για την υφαρπαγή μελών και τη φίμωση κάθε αγωνιστικής φωνής και στοχοποιείται ο Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, Ανδρέας Πεππής.

"Ο κ. Πεππής έχει μετατρέψει τον διοικητικό του βαθμό σε μοχλό πίεσης: χρησιμοποιεί την εξουσία του για να «βολεύει» σκανδαλωδώς όσους εγγράφονται στην ΠΑΣΥΔΥ με προνομιακά πόστα και ξεκούραστες βάρδιες, ενώ ταυτόχρονα εξαπολύει κυνηγητό εναντίον των μελών της ΙΣΟΤΗΤΑΣ", υποστηρίζει η Συντεχνία.

"Η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ έχει ταυτιστεί με την απουσία και το βόλεμα. Είναι προκλητικό να μιλούν για συνθήκες ασφαλείας άτομα που έχουν διαγράψει πορεία «αόρατου» υπαλλήλου, όντας μονίμως εκτός βάρδιας και προστατευμένοι, μακριά από τον ιδρώτα και την ανασφάλεια των πτερύγων. Η δική τους «πρώτη γραμμή» είναι τα κλιματιζόμενα γραφεία, η δική μας είναι τα κελιά", αναφέρει η ανακοίνωση.

Κατηγορείται επίσης ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ για "συνεχείς και πιεστικές παρεμβάσεις και για ξαφνική ευαισθησία που δεν είναι τίποτε άλλο από μια απεγνωσμένη προσπάθεια αποτροπής της μαζικής φυγής συναδέλφων".

"Η αξιοπρέπεια δεν εξαγοράζεται με υποσχέσεις, και η ασφάλεια δεν παζαρεύεται με ημέτερες γνωριμίες και υπόγειες διαδρομές. Θα συνεχίσουμε να είμαστε η μόνη πραγματική φωνή της πρώτης γραμμής, απέναντι στην αδικία και στους ψευδοσυνδικαλιστές", αναφέρει η ΙΣΟΤΗΤΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ