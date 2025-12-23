Επιστρέφει στο ΔΗΚΟ ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή – Αποσύρεται η διαγραφή και εντάσσεται εκ νέου στο κόμμα

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή, ο οποίος αποχώρησε από τη ΔΗΠΑ αρχές Δεκεμβρίου, θα επιστρέψει στο ΔΗΚΟ και θα γίνει μέλος του κόμματος, στα πλαίσια της προσπάθειας για συνένωση του κεντρώου χώρου ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι σήμερα η ώρα 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου και του ανεξάρτητου βουλευτή στα γραφεία του κόμματος.

Κατά τη σημερινή συνάντηση θα ανακοινωθεί η απόφαση του ανεξάρτητου βουλευτή να αποδεχθεί την πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλου για επιστροφή στο ΔΗΚΟ και συμπόρευση στις βουλευτικές εκλογές. Ο Μιχάλης Γιακουμή με την ιδιότητα του βουλευτή θα συμμετέχει και στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν σε μεταγενέστερο στάδιο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο τοποθέτησης του Μιχάλη Γιακουμή στα ψηφοδέλτια του ΔΗΚΟ.

Η πρόταση της Πέμπτης

Προηγήθηκε συνάντηση των δύο πλευρών στα γραφεία του ανεξάρτητου βουλευτή στη Λάρνακα την προηγούμενη Πέμπτη, κατά την οποία ο Νικόλας Παπαδόπουλος ενημέρωσε τον Μιχάλη Γιακουμή ότι οι πόρτες του ΔΗΚΟ είναι ανοικτές ακόμη και πριν τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ενημέρωσε τον ανεξάρτητο βουλευτή ότι αν θέλει μπορεί να είναι υποψήφιος του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές. Του ζήτησε να σκεφτεί ποια μορφή συνεργασία θα ήθελε να συνάψει με το ΔΗΚΟ και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τις επαφές στον χώρο του Κέντρου, λέγοντας ότι όσοι περισσότεροι συστρατευθούν με τον κοινό στόχο τόσο το καλύτερο.

Ακολούθησε συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ την Παρασκευή τα μέλη του οποίου ενέκριναν εισήγηση του προέδρου του κόμματος για απόσυρση των διαγραφών και δυνατότητα εγγραφή μέλους για όσους αποφασίσουν να επιστρέψουν στο κόμμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή αποχώρησε από τη ΔΗΠΑ στις 3 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στην απόφαση της ηγεσίας του κόμματος να απορρίψει νέα πρόταση του ΔΗΚΟ για συνεργασία του ενδιάμεσου χώρου χωρίς να θέσει το θέμα ενώπιον των συλλογικών οργάνων.