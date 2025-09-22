Αισθητή μείωση της θερμοκρασίας- Δείτε τον καιρό τις επόμενες ημέρες

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις. Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.